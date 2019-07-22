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Metallica исполнила на русском хит Виктора Цоя «Группа крови на рукаве» (мощное видео)
Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на московском стадионе «Лужники» в рамках турне WorldWired. Об этом передает пресс-служба организатора гастролей, пишет ТАСС.
На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители сперва даже онемели от неожиданности. «Ничего себе», — слышно из толпы.
Однако припев весь стадион пел вместе с кумирами.
Сообщается, что Metallica уже второй год выступает с программой WorldWired. Европейская часть турне началась в мае в Лиссабоне.
Напомним, что Metallica основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хэтфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом и является одной из самых влиятельных метал-групп мира. На сегодняшний день коллектив выпустил десять студийных пластинок, которые были проданы в общей сложности тиражом более 125 млн экземпляров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 августа 1990 года не стало самой яркой звезды советского рока — Виктора Цоя. Его не зря называют человеком-легендой: несмотря на то, что он ушел из жизни совсем молодым (в возрасте 28 лет), Цой оставил после себя песни, которыми восхищаются спустя почти 30 лет после его смерти. Официальной причиной гибели легендарного музыканта является ДТП, однако по сей день появляются все новые мнения и версии, которые противоречат тому, что певец просто заснул за рулем и столкнулся с выехавшим навстречу «Икарусом».
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