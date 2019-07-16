22 июля 2019

Эта уникальная фарфоровая машина уже несколько лет стоит у нас на подоконнике в прихожей, каждый день радуя нас своей красотой и изумительным изяществом композиции. Это первая работа из серии старинных автомобилей, выпущенных мастерами знаменитой испанской фарфоровой мануфактуры Lladro. Почти вся серия собрана в нашей коллекции. Но именно с этой машиной связаны не самые приятные воспоминания — и с её мучительной доставкой из Манчестера в Киев (через Бухарест!), и с непростой реставрацией, последовавшей за этим. А теперь ещё и с тем, что после нескольких лет выстаивания под прямыми солнечными лучами два задних колеса у неё просто-напросто… отвалились. К счастью, не разбившись. Так что предстоит ещё одна реставрация.

Узнав о том, что именно в этот день, ровно 125 лет назад, 22 июля 1894 года, в 8 часов утра в Париже стартовали первые в истории автомобильные гонки, я решил проиллюстрировать сегодняшний пост этой редкой фарфоровой работой. Потому что, судя по всему, наша красавица по возрасту появления на свет соответствует как раз тому, самому первому, периоду зарождения автомобильного движения на планете.

Так вот, по инициативе одной из парижских газет автомобильный пробег решено было провести с целью демонстрации возможностей нового вида транспорта — самодвижущихся экипажей. Участникам соревнования предстояло на своих машинах пройти расстояние от Парижа до Руана, находившегося в 126 километрах к северо-западу от французской столицы, за 12 часов.

Машины участников автопробега впечатляли разнообразием форм и конструкций. На 39 автомобилях были установлены двигатели внутреннего сгорания. Ещё 28 водителей передвигались на паровых машинах, или паромобилях, как их тогда называли. Также участвовали по 5 электро- и пневмоавтомобилей. А к категории ''Другие системы'' решено было отнести оставшиеся 25 устройств, определить ''родословную'' которых не брался никто из членов жюри.

До финиша смогл добраться лишь 17 участникам этого авторалли. Наибольшую скорость на дистанции удалось развить 20-сильному паромобилю марки ''Де Дион Бутон'' маркиза Альбера Де Диона — 22 километра в час! Однако первый приз решением жюри был разделён между двумя бензиновыми машинами марок Peugeot и Panhard-Levassor, поскольку именно эти автомобили сочли… самыми надёжными в эксплуатации.

Ну, вот, пожалуй, и всё, что мне сегодня хотелось рассказать вам в связи с юбилеем столь знаменательного события в жизни тех, кто так или иначе имеет отношение к современным средствам автомобильного передвижения. Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…