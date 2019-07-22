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Весь в маму: сын Элизабет Херли стал миллионером
Сын известной актрисы Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга 17-летний Дэмиан выиграл борьбу за многомиллионное наследство. Об этом пишет Mirror.
Дэмиан, который пошел по стопам матери и зарабатывает приличные деньги в модельном бизнесе, может и в будущем рассчитывать на безбедное существование.
Молодой человек сумел выиграть дело у траста своего деда, доктора Питера Бинга — мультимиллионера, который хотел лишить своего внука состояния.
Дело в том, что после своей смерти доктор Питер Бинг завещал поделить все нажитое имущество между внуками, полагая, что его сын Стив когда-нибудь остепенится, женится и подарит ему законных наследников.
Но его сын не сделал предложение руки и сердца ни Элизабет Херли, родившей от него сына Дэмиана, ни теннисистке Лизе Бондер, подарившей ему дочь Киру.
Будучи незаконнорожденными, Демиан и Кира не могли претендовать на наследство — распорядитель денег Питера Бинга заверял, что у покойного было вполне конкретное определение слова «внук», которое не включало детей, рожденных вне брака.
Однако в минувший вторник суд Лос-Анджелеса вынес вердикт в пользу наследников, не увидев никакой двусмысленности в использовании в завещании термина «внук». И теперь Дэмиан и Кира унаследуют как минимум несколько миллионов.
Издание напоминает, что Дэмиан является сыном 54-летней модели и актрисы Элизабет Хёрли. Он родился в 2002 году. Стив, чье состояние оценивается в 571 миллион долларов, отрицал, что ребенок звезды является его отпрыском. Он утверждая, что был не единственным, с кем Лиз в то время состояла в отношениях. Тем не менее, ДНК-тест его отцовство подтвердил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британская актриса и модель Элизабет Херли поделилась со своими подписчиками в Instagram сделанным во время отдыха в Греции видео. В нем звезда демонстрирует идеальную фигуру, выныривая из бассейна топлес. Видео Херли подписала: «Пытаюсь с помощью плавания избавиться от лишних калорий».
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