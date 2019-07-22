От укуса пчелы умер мужчина: подробности трагедии под Черкассами

Происшествия

В селе Чаплинка (Лисянский район Черкасской области) от укуса пчелы умер 39-летний мужчина. Ранее под Днепром рой шершней напал на двоих мужчин, один из которых умер от укусов.

Как сообщают «Вісті Черкащини», насекомое укусила мужчину, когда он работал на своем огороде. По словам главы чаплинского сельствета Валентины Виноградовой, у погибшего была сильная аллергия на укусы пчел. «После того, как его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала первую помощь мужу. Но в это раз ее не было — она уехала в Черкассы по делам», — отметила она.

А терапевт Лисянской центральной районной больницы Владимир Савченко сказал, что укушенному необходимо дать препарат от анафилактического шока. «У человека очень сильно распухает горло и язык, резко падает давление. Она может умереть за несколько минут. Были случаи, что смерть наступала уже через 40 секунд», — добавил он.

Материал «Что делать, если ужалили оса, пчела или шершень», читайте на сайте «ФАКТЫ».



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