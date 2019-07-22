- 10:00 На Донбассе закрыли пункт пропуска "Майорское": что происходит
- 09:56 Авто с бюллетенями попало в ДТП: фото с места аварии в Херсоне
- 09:52 Еще одна станция киевского метро отказалась от жетонов
- 09:41 Кейт Миддлтон выложила новые фото принца Джорджа в день 6-летия сына
- 09:38 Выборы в Верховную Раду: последние результаты
- 09:37 После двухлетнего перерыва «Грибы» выпустили новый клип
- 09:34 Добкин, Литвин, Береза и другие: кто пролетел мимо Рады в мажоритарных округах
- 09:29 Мать утонула на глазах у ребенка: подробности жуткого ЧП на украинском курорте
- 09:06 Массово хоронят боевиков? На Донбассе нашли много свежих могил
- 09:02 От укуса пчелы умер мужчина: подробности трагедии под Черкассами
- 08:34 Подсчитаны треть голосов: кого украинцы выбрали в Верховную Раду
- 08:13 Насиловал внучку и снимал на телефон: в Днепропетровской области задержан 65-летний педофил
От укуса пчелы умер мужчина: подробности трагедии под Черкассами
В селе Чаплинка (Лисянский район Черкасской области) от укуса пчелы умер 39-летний мужчина. Ранее под Днепром рой шершней напал на двоих мужчин, один из которых умер от укусов.
Как сообщают «Вісті Черкащини», насекомое укусила мужчину, когда он работал на своем огороде. По словам главы чаплинского сельствета Валентины Виноградовой, у погибшего была сильная аллергия на укусы пчел. «После того, как его кусали, он начинал задыхаться. Но всегда рядом была жена, которая оказывала первую помощь мужу. Но в это раз ее не было — она уехала в Черкассы по делам», — отметила она.
А терапевт Лисянской центральной районной больницы Владимир Савченко сказал, что укушенному необходимо дать препарат от анафилактического шока. «У человека очень сильно распухает горло и язык, резко падает давление. Она может умереть за несколько минут. Были случаи, что смерть наступала уже через 40 секунд», — добавил он.
Материал «Что делать, если ужалили оса, пчела или шершень», читайте на сайте «ФАКТЫ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.