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Кейт Миддлтон выложила новые фото принца Джорджа в день 6-летия сына

В понедельник, 22 июля, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось шесть лет. Очаровательный принц Джордж — один из любимцев британских подданных. Его веселый нрав и непосредственность покорили сердца миллионов людей далеко за пределами Великобритании.

Говорят, Елизавета II души не чает в своем правнуке. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники в Букингемском дворце, Ее Величество оставляет каждый год в день рождения Джорджа подарок возле его кроватки. Что в этот раз подарила королева маленькому принцу, пока не известно.

А вот герцогиня Кембриджская выложила на официальном сайте Кенсингтонского дворца три новых снимка своего старшего сына. Кейт увлекается фотографией, и у нее, судя по всему, здорово получается.

«ФАКТЫ» решили дополнить новые фото принца Джорджа другими, более ранними снимками.

Принц Джордж в футболке с символикой сборной Англии по футболу



Джордж в спортивной рубашке из H&M за 6 долларов

А так выглядел отец Джорджа принц Уильям в возрасте шести лет. На снимке он изображен с мамой, принцессой Дианой и младшим братом, принцем Гарри

А это Кейт Миддлтон в возрасте шести лет

Первый «выход в свет» — принц Джордж с родителями 23 июля 2013 года

Принцу Джорджу год от роду

Джордж слывет в королевской семье шутником…

…и непосредственным малым

А еще он парень любознательный. Родители всячески поощряют это качество

Джордж чувствует ответственность как старший брат Шарлотты

Счастливая семья герцога и герцогини Кембриджских в полном составе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл нарушили традиции британской королевской семьи и не позвали журналистов на крещение своего первенца Арчи. Герцогиня Сассекская затем сама отобрала всего две фотографии для предоставления СМИ.

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