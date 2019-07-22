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Лучший теннисист Украины выиграл престижный турнир (фото)
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, занимающий 144-е место в мировом рейтинге, стал победителем турнира ATP, проходившего в английском Ньюпорте. Наш соотечественник триумфовал в парном разряде, выступая в дуэте с французом Марселем Гранольерсом.
В финале украино-французская пара встречалась с соперниками из Центральной Америки — Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигель-Анхелем Рейес-Варелой (Мексика). В первом сете Стаховский с партнером уступили на тай-брейке, во втором сравняли счет благодаря одной выигранной подаче оппонентов, а в решающей блиц-партии в напряженной борьбе вырвали-таки победу — 6:7 (10), 6:4, 13:11, заработав 33 тысячи долларов призовых.
«Марсель хотел сыграть со мной здесь, но я не был уверен, потому что должен был выступать в квалификации в одиночном разряде в Атланте в эти выходные. Тем не менее, я все равно хотел отыграть хорошо, поэтому подошел со всей ответственностью к выступлению в паре и в итоге снялся с Атланты. Но мы выиграли тут парный титул, это здорово», — после победы украинец поделился своими эмоциями с пресс-службой турнира.
Отметим, что это восьмой титул в карьере Стаховского — четыре турнира были выиграны в одиночном разряде, еще четыре в паре. Примечательно, что в случае попадания в решающий матч украинец обязательно выигрывает — эта статистика сохранилась и после соревнований в Ньюпорте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год.
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