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- 12:37 Известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год
Известный украинский теннисист перенес вторую операцию за год (фото)
Экс-первая ракетка Украины киевлянин Александр Долгополов, в свое время входивший в топ-15 мирового теннисного рейтинга, продолжает бороться с последствиями травмы, полученной год назад.
30-летний теннисист перенес в клинике Мюнхена операцию на кисти правой руки, после чего опубликовал на своей странице в Instagram фото из больничной палаты.
«Есть для Вас и для меня хорошие новости. Вторая операция прошла успешно и мы нашли, что хотели. По идее, этого вмешательства должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать сезон-2020», — написал спортсмен под снимком.
Свой последний на данный момент официальный матч 30-летний теннисист провел 14 мая 2018-го, уступив в двух сетах на турнире в Риме сербу Новаку Джоковичу — 1:6, 3:6. В начале августа Александру была сделана первая операция, которая, к сожалению, не помогла спортсмену, после чего стало понятно, что второго хирургического вмешательства не избежать.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый украинский теннисист откровенно рассказал о тяжелой травме.
Фото Instagram Александра Долгополова
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