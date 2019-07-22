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Графика и геометрический узор: известный мастер назвала летние тренды татуировок (фото)
p> Татуировки авторства известной украинской художницы Ульяны Нешевой «носят» многие знаменитости: Надя Дорофеева, Евгений Филатов, Ната Жижченко. Минималистические рисунки Нешевой, с тончайшими линиями и лаконичным сюжетом, узнаешь сразу. Уже давно фирменным знаком художницы стала веточка лаванды. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ульяна Нешева рассказала о последних трендах в мире тату, дала советы тем, кто намерен сделать себе татуировку, и поделилась личным опытом. Ранее футболисты сборной Украины набили тату в честь триумфа на чемпионате мира U20.
— Ульяна, какие направления в искусстве тату сейчас в моде?
— Сейчас актуальны минималистичная графика и графика с Вип Шейдинг (техника, похожая на штриховку карандашом. — Авт.). Но параллельно с этим развиваются несколько направлений, которые становятся нишевыми. Даже трайб (однотонный геометрический узор. — Авт.), казалось бы, вымерший стиль, приобретает новые формы и занимает свой сегмент.
Вообще-то, понятие стиля размыто. Каждый тату-artist стремится обрести свой неповторимый почерк. Сейчас ценится оригинальность и авторский почерк рисунка. Основных стилей не так много, но каждый уважающий себя татуировщик создает что-то свое и не хочет повторяться. В современном мире социальных сетей информация расходится молниеносно, и если на горизонте появляется что-то стоящее, это не остается без внимания.
— Вы занимались живописью, что подвигло вас на искусство тату?
— Живопись до сих пор является неотъемлемой частью моей жизни. Конечно, времени для нее остается совсем не много, но вычеркнуть ее совсем я еще не готова. Татуировка для меня стала еще одним способом самореализации и неожиданно закрепилась так надолго.
— Вы сделали себе первую татуировку в 16 лет. Что сказали тогда родители?
— В Керчи в те времена казалось чудом встретить хоть одного человека с татуировкой. Это было что-то недоступное и очень крутое. Помню, в городе появился первый и единственный тату-салон без названия, с мастером, который «бил» по уже готовым эскизам, распечатанным и аккуратно сложенным в файлы. Разумеется, выбор был не большой. Мы с сестрой зашли в салон, где нас встретил пренебрежительный и высокомерный взгляд мастера. Но это нас не остановило, и мы выбрали пару эскизов. Сразу побежали к маме, сказали, что хотим сделать себе татуировки. Она согласилась, но попросила сказать папе, что они временные, так как папа — более консервативный человек и ему нужно время чтобы принять что-то новое. Так на моем плече появилась отвратительная кошечка, а на плече сестры — дракон.
— Просто тогда никто не создавал тату в вашем, минималистичном стиле. С чего все началось?
— Меня всегда интересовала минималистичная графика. Первую татуировку в этом стиле я сделала себе сама. На ней — две девочки в одном платье. Рисунок был полностью интуитивный, и я не знала откуда растут ноги — в прямом и переносном смысле. Но со временем поняла, что это я и моя сестра. Эта татуировка про детство, в котором мы были всегда вдвоем, и оно останется с нами навсегда. Рисунок несет для меня очень личный смысл и дорог мне.
Я хорошо помню свою первую тонкую длинную веточку, которую сделала одному из клиентов. Тогда подобные эскизы вообще не рассматривались никем как татуировка. Но это и стало началом, в точности определив мой стиль. Сейчас можно встретить много подобных татуировок в сети, и каждый раз когда их вижу я горжусь, что была первой.
— Ваше фирменное тату — веточка лаванды…
— Лаванда стала моей своеобразной визитной карточкой. Я ее обожаю, она показала, что татуировка может подчеркивать неповторимые линии тела своей элегантностью и простотой.
— Среди ваших клиентов много знаменитостей. Чья идея тату поразила вас больше всего?
— Работа с Евгением Филатовым и Натой Жижченко (Onuka) была самой трогательной. Когда люди соединяют друг друга одной татуировкой — это волшебно. Вроде уже видимой нити, которая связывает тех, кто не безразличен друг другу.
— Бывает, что вы отказываете клиенту?
— Да, но чаще всего это происходит на начальной стадии, когда клиент описывает свою идею. Если эта идея не соответствует моему стилю или просто мне не близка, могу отказать или посоветовать другого тату-артиста. Бывают случаи, когда люди ведут себя бесцеремонно и нагло, или просто общение не складывается и, соответственно, это подразумевает отказ. Я говорю о том, что должна присутствовать какая-то нить понимания и элементарная вежливость, иначе ничего хорошего не выйдет. Татуировка — творческий процесс, который требует благоприятной среды, ведь вдохновение здесь играет очень важную роль.
— Нужно ли делать тату со смыслом, или стоит относиться к этому проще?
— В каждой татуировке есть смысл, даже в той, что, на первый взгляд, абсолютно бессмысленна. Можно точку развить до размера вселенной, а «свадебный букет» набить, потому что все так делают, но со временем и этот букет может обрести смысл. Каждый сам для себя решает, что для него смысл и во что его вкладывать. Однажды я делала себе татуировку, предварительно очень тщательно обдумав ее смысл, но со временем он утратил свою актуальность и теперь это просто рисунок, который украшает мое тело, и я люблю его за красоту. Это как история.
— Есть места, в которых набивать тату больнее всего?
— У людей разный порог чувствительности. На него влияет общее состояние организма, усталость, стресс, у девушек — цикл. Чаще оказываются более болезненными места в районе ребер и суставов. Поэтому перед сеансом я всегда советую хорошо выспаться и покушать.
— Известно, что к вам записываются уже на следующий год. В чем секрет успеха?
— В том, чтобы делать то, от чего получаешь максимальное удовольствие, не останавливаться, когда сложно, и становиться лучше каждый день. Развивать свои навыки, талант и идти вперед не так уж сложно. При условии, что ты с головой увлечен своим делом.
Тату может быть не только одним из способов самовыражения, но и демонстрировать те или иные предпочтения его «носителя». Так, поклонница Винника сделала тату с названием его хита. А участница популярного кулинарного телешоу похвасталась тату с президентом.
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