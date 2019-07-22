Бывшая жена Абрамовича обручилась с греческим богачом (фото)

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Бывшая жена российского миллиардера Романа Абрамовича Даша Жукова снова собралась замуж. Об этом сообщают западные СМИ. В субботу, 20 июля, в Нью-Йорке 38-летняя Дарья устроила вечеринку для своих друзей. Формальным поводом был ее день рождения. Однако гости сразу заподозрили, что истинная причина совсем иная. День рождения у Жуковой 8 июня. И даже ее объяснения, что ей полтора месяца назад не удалось собрать всех, кого она хотела видеть, никого не убедили.

На вечеринке все выяснилось. Даша объявила, что помолвлена! И официально представила друзьям своего избранника. Впрочем, все они хорошо знают 33-летнего Ставроса Ниаркоса. Грек давно уже вхож в ближайшее окружение Жуковой. Они познакомились еще до ее развода с Абрамовичем.

Даша Жукова (в центре) и Ставрос Ниаркос с одной из приглашенных на вечеринку в Нью-Йорке Шарлоттой Санто Доминго

Напомним, Даша официально вышла замуж за российского миллиардера в 2008 году. До этого они встречались на протяжении трех лет. У Жуковой и Абрамовича есть двое детей — сын Аарон-Александр (родился в 2009 году) и дочь Лея (родилась в 2013 году).

Даша увлекается современным искусством, и Абрамович всячески ее в этом поддерживал. С помощью мужа Жукова открыла центр современной культуры «Гараж» в Москве и основала одноименный фонд, поддерживающий искусство. Она лично знакома со многими художниками, представителями крупнейших аукционных домов, политиками и бизнесменами.

Роман Абрамович и Даша Жукова

Однако в 2017 году Абрамович и Жукова развелись. Обошлось без скандалов. Роман сделал все, чтобы причины и детали их развода не попали в СМИ. Все финансовые моменты были окончательно улажены в августе 2018 года. Известно только, что Даша получила от мужа недвижимость, общая стоимость которой составляет 92 миллиона долларов. Размер алиментов хранится в секрете. Бывшие супруги остались друзьями и часто видятся. Абрамович принимает активное участие в воспитании сына и дочери. Остались у Романа и Даши также совместные деловые интересы. В частности, они вместе занимаются проектом «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. Это два искусственных острова в дельте Невы, на которых расположен уникальный ансамбль памятников промышленной архитектуры раннего классицизма. Острова долгие годы находились в запустении. Абрамович и Жукова взялись за реставрацию и превратили «Новую Голландию» в одно из самых посещаемых мест Санкт-Петербурга на сегодняшний день.

Особняк на Манхэттене, в котором живет Жукова с детьми

Живет Даша в четырехэтажном особняке на Манхэттене в Нью-Йорке. Дом она получила после развода с Абрамовичем. Дети живут вместе с ней.

Ставрос Ниаркос III (официальное имя жениха Жуковой) — внук и один из наследников знаменитого греческого магната Ставроса Ниаркоса. Ниаркос-старший создал едва ли ни крупнейший в мире флот танкеров. Он был главным конкурентом легендарного Аристотеля Онассиса. Дед Ставроса стал миллиардером. Он умер в 1996 году. На тот момент его состояние оценивалось в 22 миллиарда долларов. Ниакрос-старший был одним из самых богатых людей в мире.

Наследников у него было много. Ставрос только официально был женат пять раз. У него осталось пятеро детей — две дочери и три сына. Жених Жуковой — старший сын Филипа и Виктории Ниаркос. Виктория была третьей женой Филипа. Она происходит из известной семьи Гиннесс. У Ставроса Ниаркоса III множество родственников среди различных аристократических семей по всему миру.

Ставрос женат не был и детей у него нет. Некоторое время он встречался с моделью Джессикой Харт. И они были помолвлены. Причем Жукова присутствовала на вечеринке по случаю их помолвки.

Дату свадьбы Даша и Ставрос пока не определили. Друзьям Жукова сообщила, что торжество планируется на конец нынешнего года.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали признания первой жен Романа Абрамовича Ирины, с которой миллиардер расстался ради Даши Жуковой.

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