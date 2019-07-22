Невозможно остановиться: уникальный рецепт вареников с ягодами от судьи «МастерШефа»

Стиль жизни

Одним из судей девятого сезона шоу «МастерШеф» (СТБ) стала известный кондитер Елизавета Глинская. Семь лет назад Лиза и сама стала победителем «МастерШефа», с тех пор посвятив себя искусству кулинарии. Ее особая любовь — сладкие блюда. По словам Глинской, лето для их приготовления — самое лучшее время года. (О том, как правильно питаться летом, рассказывала экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова.) Известный кондитер поделилась с «ФАКТАМИ» своим уникальным рецептом вареников с вишней.

— Существуют десятки, а может, и сотни рецептов теста для вареников. Это как борщ, у каждой хозяйки он свой, — сказала Лиза. - Я всего лишь поделюсь рецептом моей семьи с легкой трансформацией. Возможно, кому-то этот способ покажется необычным и странным. Но, поверьте, заваривание теста творит чудеса, делая тесто таящим во рту, необычно нежным, легким и воздушным. С ним легко работать, заваривание муки дает тесту эластичность.

Такое тесто можно супер-тонко раскатать. Оно прекрасно подходит и для пельменей, только сахар в рецепте следует убрать.

На 100 вареников: Общее время приготовления 2−2,5 часа Ингредиенты: 400 г муки 200 мл молока 100 мл воды 30 г сахара 1/3 ч. ложки соли 30 г сливочного масла Начинка: 1 кг вишни без косточки 50 г кукурузного крахмала 100 г сахара Отправляем в сотейник воду, молоко, соль, сахар и сливочное масло, доводим до кипения. Добавляем ½ части муки, перемешиваем, снимаем с огня. Постепенно вмешиваем оставшуюся муку, не обязательно всю, ориентируемся по плотности теста. Замешиваем крутое тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 2 часа. Соединяем вишню с кукурузным крахмалом и сахаром. Раскатываем тесто толщиной 1−2 миллиметра, вырезаем круги, выкладываем начинку. Формируем вареник. Край может быть прямой или фигурный. Подготовленные вареники можно заморозить или же сразу варить. Отправляем вареники в кипящую подсоленную воду. После того как они всплывут, еще несколько минут варим и вынимаем.

Ранее известный украинский ведущий Алексей Суханов поделился с «ФАКТАМ» своим рецептом икры из баклажанов. А телеведущая Юлия Панкова рассказала, как готовить один из самых популярных летних супов — холодный томатный гаспачо.

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