Арестованы 17 "агентов" ЦРУ, некоторых приговорили к смертной казни

Мир

В понедельник, 22 июля, Министерство информации Ирана заявило, что в стране арестованы 17 агентов ЦРУ. Часть из них уже приговорены к смертной казни. Выявленные шпионы действовали «в экономической, атомной, инфраструктурной и военной сферах, где занимались сбором засекреченных данных». Об этом говорится в заявлении, обнародованном государственным телевидением Ирана.

Подчеркивается, что среди арестованных нет граждан США. Это все иранцы, завербованные ЦРУ. Их обучали американские инструкторы. ЦРУ обеспечило шпионов необходимым оборудованием.

Как предполагают западные СМИ, разоблачение 17 американских агентов может быть связано с делом бывшего сотрудника Центра авиации и космонавтики Министерства обороны Ирана Джалала Хаджи Завара. В конце июня он был казнен в тюрьме города Кередж. При обыске в доме Хаджи Завара были обнаружены материалы и оборудование для слежки, после чего он дал признательные показания. Его бывшую жену приговорили к 15 годам тюрьмы за соучастие в шпионаже в пользу США.

Шпионский скандал способен еще сильнее обострить и без того напряженные отношения между Тегераном и Вашингтоном. Конфликт возник после того, как президент США Дональд Трамп отказался признавать договор, заключенный с Ираном Бараком Обамой. Соединенные Штаты вышли из соглашения в одностороннем порядке. После этого Тегеран объявил о том, что перестает выполнять часть обязательств в рамках договора, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он касается ядерной программы Ирана. Кроме США и Ирана его подписали Франция, Великобритания, Китай и Россия.

В ответ на заявление Тегерана Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

В конце июня угроза военного конфликта в регионе усилилась из-за произошедших 13 июня нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В частности, в администрации США заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Позднее американские СМИ сообщили, что Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. В Вашингтоне говорят, что в этот день самолеты США не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает «неопровержимыми доказательствами» нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Трамп его отменил.

Ранее «ФАКТЫ», сообщали о захвате иранскими военными британского танкера Stena Impero. Тегеран обвинил команду судна в нарушении правил международного судоходства.

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