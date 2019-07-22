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Партия «Европейская Солидарность» побеждает на заграничных участках по всему миру
По данным подсчета 100% голосов на зарубежных избирательных участках партия «Европейская Солидарность» побеждает с результатом 29,55%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Напомним, согласно последним данным (после обработки 62% процентов протоколов) партия «Слуга народа» получила 42,5% голосов, «Оппозиционная платформа — «За життя» — 13%, ЕС — 8,5%, «Батькивщина» — 8%, «Голос» — 6,3% голосов избирателей.
«Партия «Европейская Солидарность» выражает глубокую благодарность соотечественникам в разных странах мира, которые оказали доверие и поддержку нашей политической силе.
Подчеркиваем: наша стратегическая задача — достижение критериев членства Украины в Европейском союзе и НАТО, недопущения пророссийского реванша, защита национальных интересов, прав и свобод граждан.
Убеждены: украинцы по всему миру хотят видеть наше государство сильным, независимым, успешным и европейским. Это стратегическая цель нашей команды, и наши главные союзники — все патриотические сограждане, где бы они сегодня не жили. Потому что Украина у нас одна, и Украина — победит!"
Депутаты новой Верховной Рады должны собраться на свое первое заседание не позже чем на 30-й день после того, как Центризибирком обнародует официальные результаты выборов в парламент.
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