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Умер популярный советский актер, звезда комедии "Спортлото-82"
В воскресенье, 21 июля, в Москве скончался популярный советский киноактер Денис Кмит. Ему было 59 лет. Он сыграл одну из главных ролей в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82» — Павла, жениха главной героини.
Первым о смерти Дениса сообщил в Facebook продюсер Вячеслав Шмыров. «Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фотохудожника Галины Кмит… Боюсь думать об этой трагедии», — написал Шмыров.
У Дениса Кмита была непростая судьба. Он родился 25 декабря 1959 года в Москве. Его мать Галина Кмит была известным фотокорреспондентом. Отец — знаменитый актер Николай Гриценко. Однако ребенок был рожден вне брака. Денис никогда не был знаком с родным отцом.
Мальчика на свое имя записал друг Галины, актер Леонид Кмит. Он помогал Галине воспитывать Дениса.
В 1981 году Денис Кмит окончил Школу-студию МХАТ имени Горького. К этому времени в его активе уже была небольшая роль. Ребенком он сыграл в знаменитом фильме Евгения Матвеева «Цыган».
Талантливого молодого человека заметил другой знаменитый режиссер — Леонид Гайдай. И пригласил Кмита сниматься в комедии «Спортлото-82». Фильм имел огромный успех у зрителей. К этому времени Денис уже служил в армии. Там он получил травму позвоночника и оказался прикован до конца жизни к инвалидному креслу.
Инвалидность вынудила его искать другое занятие. Он увлекся поэзией, изобразительным искусством, написанием сценариев. И все же актер снялся еще в двух фильмах — «Ка-ка-ду» и «Поворот ключа».
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