В России бюст Сталина залили монтажной пеной (фото)

Мир

В Липецке (Россия) залили монтажной пеной бюст советского диктатора Сталина, установленного возле местного офиса партии КПРФ. Ранее бюст Сталина в Липецке обливали розовой краской.

Как сообщают российские массмедиа, неизвестные попытались взорвать дверь офиса и написали возле входа: «Сталин — палач народов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Москве в день смерти Иосифа Сталина активисты бросили сломанные цветы к памятнику советскому диктатору. Евгений Сучков бросил цветы со словами: «Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей».

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