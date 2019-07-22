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Мир

В России бюст Сталина залили монтажной пеной (фото)

15:15 22 июля 2019 14
Бюст сталина в Липецке
Инф. «ФАКТОВ»

В Липецке (Россия) залили монтажной пеной бюст советского диктатора Сталина, установленного возле местного офиса партии КПРФ. Ранее бюст Сталина в Липецке обливали розовой краской.

Как сообщают российские массмедиа, неизвестные попытались взорвать дверь офиса и написали возле входа: «Сталин — палач народов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Москве в день смерти Иосифа Сталина активисты бросили сломанные цветы к памятнику советскому диктатору. Евгений Сучков бросил цветы со словами: «Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей».

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