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В России бюст Сталина залили монтажной пеной (фото)
В Липецке (Россия) залили монтажной пеной бюст советского диктатора Сталина, установленного возле местного офиса партии КПРФ. Ранее бюст Сталина в Липецке обливали розовой краской.
Как сообщают российские массмедиа, неизвестные попытались взорвать дверь офиса и написали возле входа: «Сталин — палач народов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Москве в день смерти Иосифа Сталина активисты бросили сломанные цветы к памятнику советскому диктатору. Евгений Сучков бросил цветы со словами: «Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей».
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».