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Студенты из Харькова создали светящуюся тротуарную плитку
Трое студентов Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» — Борис Карпутин, Карина Белогубкина (на фото в центре) и Наталья Регеда — и их наставник Руслан Кривобок создали люминесцентную тротуарную плитку. Днем она накапливает энергию, а после захода солнца отдает ее в виде света. Cветиться плитка может всю ночь.
— Идея этой разработки возникла благодаря желанию украсить город в ночное время, а также поспособствовать сокращению потребления электроэнергии, — рассказал «ФАКТАМ» Борис Карпутин. — Мы с Кариной и Натальей студенты-старшекурсники, учеба отнимает довольно много времени. На воплощение задумки с плиткой выкраивали по нескольку часов по вечерам. Работали в одной из лабораторий нашего университета. Разработку оплачивали сами до тех пор, пока не стали получать стипендию фонда Chernovetskyi Investment Group.
— У вас уже есть опытные образцы люминесцентной плитки?
— Да, несколько штук. Следует отметить, что на рынке имеются другие виды люминесцентной тротуарной плитки. Они изготавливаются по совершенно иным технологиям и в два-три раза дороже нашей. К тому же плитка конкурентов со временем может терять люминесцентные свойства. А у нашей такого недостатка нет.
— Сколько она будет стоить?
— От 200 до 400 гривен за одну плитку в зависимости от ее толщины. Думаю, многие владельцы коттеджей захотят выложить ею дорожки на своих приусадебных участках.
— Много средств вы потратили на создание плитки?
— Не хотел бы называть сумму. Скажу лишь, что наша разработка вошла в число победителей конкурса технических инноваций, проведенного недавно в фонде Chernovetskyi Investment Group. Нам предоставили грант в 400 тысяч гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о целом ряде украинских стартапов. Так, киевляне создали «умные» жалюзи, работающие, как солнечные батареи и уже приступили к производству жалюзи, превращающих солнечный свет в электричество.
В свою очередь два друга из Киева создали счетчик, позволяющий существенно экономить электричество. При подключении «умного» счетчика не нужно вклиниваться в электрические сети. Прибор легко устанавливается и снимается, утверждают разработчики.
А львовский студент создал систему по сбору электронного мусора.
Фото предоставлено Борисом Карпутиным
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..