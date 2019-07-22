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Напал на девушку на кладбище: в Харькове задержали опасного злоумышленника (фото, видео)
В Харькове 22 июля на кладбище № 3 на улице Спортивной неизвестный мужчина напал на девушку. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Злоумышленника задержали, и соответствующее видео момента его задержания было также опубликовано в соцсетях. По информации соцсетей, злоумышленник ударил жертву по голове, схватил и потянул. Девушка начала громко кричать, тем самым обратив на себе внимание.
Злоумышленник испугался и пытался убежать, однако пожарные из 5-й пожарной части задержали его и сдали полицейским.
Как рассказал помощник начальника ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, один из пожарных вышел во двор и услышал со стороны кладбища, которое примыкает к территории пожарной части № 5 пронзительный женский крик.
Парень пошел посмотреть, что происходит, и в этот момент он увидел, как через забор на территорию пожарной части со стороны кладбища перелазит неизвестный мужчина. Пожарный попытался его остановить, однако тот вырвался и убежал во дворы.
«Спасатели бросились догонять неизвестного и по дороге встретили парня на скутере, который рассказал, что видел молодого человека, похожего по описанию, который просил увезти его куда-нибудь и чуть не отнял скутер. В итоге наши сотрудники злоумышленника задержали и передали полиции», — рассказал Лупандин.
Пострадавшей девушке к пожарной части вызвали «скорую». После осмотра медики все же увезли ее в больницу.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Одессе были задержаны таксист и его брат, которые изнасиловали пассажирку.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!