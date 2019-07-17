Происшествия

В Одессе таксист и его брат изнасиловали пассажирку (фото, видео)

В ночь на среду, 17 июля, задержаны подозреваемые в изнасиловании 25-летней одесситки. Накануне поздним вечером девушка вызвала такси через мобильное приложение «Тачку», чтобы доехать из Суворовского района до центра города. В прибывшем автомобиле Volkswagen, кроме водителя, находился еще один молодой человек, как выяснилось позже — его родной брат.

По ходу движения они завезли пассажирку в безлюдное место, вытащили из салона и поволокли в камыши. Угрожая ножом и применив физическое насилие, они вступили в половой контакт с жертвой. Затем, прихватив сумку и сотовый телефон потерпевшей, уехали, бросив девушку у зарослей камыша.

Водитель проезжавшей неподалеку машины помог одесситке добраться до полиции.

Подозреваемых задержали дома (на фото в заголовке) — оба мирно спали. В жилье и автомобиле найдены вещественные доказательства преступления.

Задержанные оказались родными братьями, 22 и 24 лет. Они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Старший таксовал, младший ездил с ним в качестве пассажира.

Оба уже привлекались к ответственности по статье 187 УК Украины за разбой. Как сообщили в полиции, в мае именно эти молодые люди совершили разбойное нападение на другую жительницу Суворовского района Одессы. Тогда суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Прокуратура ходатайствовала о более жестком решении, но суд отказал. Внеся залог, братья вышли на свободу.

Сейчас им объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 152 и 187 УК Украины «Изнасилование» и «Разбой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе таксист угнал машину своей пассажирки, которую подвозил накануне.

А в Киеве банда таксистов-клофелинщиков травила и грабила пассажиров.

Впрочем, нередко и пассажиры нападают на таксистов. Так, «ФАКТЫ» писали о том, как в Одессе «недовольный клиент» угнал такси, выбросив водителя из машины.

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