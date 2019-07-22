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"Ветеран" Верховной Рады Святаш с треском проиграл выборы в Харькове
В одномандатном избирательном округе № 170 (Московский район г. Харькова), впервые за многолетнюю историю депутатства потерпел поражение экс-«регионал» и скандально известный владелец корпорации «АИС» Дмитрий Святаш. Вместо «ветерана» парламента избиратели поддержали молодого ученого Андрея Одарченко, который шел в Раду от «Слуги народа».
По данным ЦИК, где обработали уже 100% соответствующих протоколов, Одарченко одержал уверенную победу — за него проголосовали 31 681 харьковчан (44,41%), что в 1,5 раза больше, чем получил Святаш, который набрал лишь 29,77%.
На нынешних выборах Дмитрий Святаш в очередной раз сменил партийную принадлежность — его выдвинула «Оппозиционная платформа — За життя». Впрочем, судя по результату, рейтинг партии Виктора Медведчука не помог Дмитрию Святашу получить мандат. Не вылилась в нужный результат и публичная поддержка харьковского градоначальника Геннадия Кернеса. Впрочем, все, кого в городе поддерживал мэр, пролетели мимо парламентских кресел. Эксперты предполагают, что это является свидетельством реального отношения жителей города к городскому голове.
Как известно, Дмитрий Святаш и его бизнес-партнер Василий Поляков являются совладельцами корпорации «АИС», которая на протяжении 10 последних лет отказывается возвращать кредиты на общую сумму в несколько миллиардов гривен крупнейшим украинским банкам. В частности, более 2 млрд грн они должны Группе DCH Ярославского по долгам «УкрСиббанка». За два дня до дня голосования, 19 июля 2019 года, Печерский районный суд Киева, в рамках уголовного производства, отправил под круглосуточный арест двух топ-менеджеров корпорации «АИС» — Александра Пугача и Александра Яременко.
Поражение Святаша на выборах политологи расценивают, как весьма логичный тренд для всей старой команды «регионалов».
Весьма закономерно, что на этих выборах старая команда харьковских нардепов-регионалов потерпела сокрушительное фиаско. Избиратели давно в них разочаровались, или, как говорят, — «наелись». Люди хотят реальных перемен в своей жизни к лучшему. И то, что харьковский избиратель поддержал Одарченко — представителя «Слуги Народа», вполне соответствует политическому тренду как президентских, так и парламентских выборов", —говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передает «24 канал».
Харьковчане надеются, что смена власти даст городу мощный стимул для развития промышленности и притока серьезных инвестиций в экономику первой столицы Украины.
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