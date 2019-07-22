В России зверски расправились с известной активисткой

Мир

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщил известный правозащитник Динар Идрисов.

Он сообщил, что она участвовала в акциях «демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений». Тело Григорьевой было найдено 21 июля недалеко от ее дома, сообщают российские СМИ.

Ее восемь раз ударили ножом. По некоторым данным, в убийстве подозревается 40-летний житель Башкортостана. В последнее время Григорьева подвергалась насилию и сталкивалась с угрозами убийства. Она и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было.

Динар Идрисов упомянул в связи с гибелью Елены Григорьевой убийство активиста Константина Синицына в 2018 году. По его мнению, расследование дела «ответов не принесло», а осужденный за убийство человек «к нему, скорее всего, не причастен».

Как писали «ФАКТЫ», в феврале 2018 года оппозиционер, участник многочисленных протестных акций Константин Синицын был убит в Петербурге в подъезде собственного дома.

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