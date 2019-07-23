Происшествия

Под Киевом пьяный водитель с ребенком в машине устроил гонки с полицией (видео)

В Киевской области нетрезвый водитель, в салоне авто которого была женщина и 4-х летний ребенок, 22 июля убегал от патрульных на большой скорости. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Борисполя в Facebook.

«Во время патрулирования автодороги Киев-Харьков-Довжанский инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen Bora, который систематически нарушал ПДД. Патрульные подали знак водителю остановиться, однако он проигнорировал и прибавил скорость. Патрульные начали догонять автомобиль и продолжали подавали требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя», — говорится в сообщении.

Нарушитель же продолжал движение на большой скорости и неоднократно создавал аварийную ситуацию. В ходе преследования инспекторы пытались блокировать авто, но во избежание дорожно-транспортного происшествия были вынуждены въехать в большое количество ям, в результате чего служебный автомобиль получил незначительные повреждения, и не мог продолжать движения.

«Однако инспекторов это не остановило и они продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных. Вскоре патрульным удалось догнать нарушителя и он оказался с признаками сильного алкогольного опьянения. 32-летний мужчина оказал сопротивление, ругался нецензурной бранью, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы применили наручники. Пройти освидетельствование мужчина отказался. Единственный кто поддерживал патрульных — 4-летний мальчик», — сообщили в полиции.

Когда патрульные приступили к оформлению административных материалов водитель сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Реакция инспекторов была мгновенной. Они сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя.

Как писали «ФАКТЫ», ночью 23 июня полиция с погоней задержала в черноморском поселке Затока крепко «принявшего на грудь» командира понтонно-мостового батальона, базирующегося в Белгород-Днестровском майора Вооруженных сил Украины Сергея Ш. Офицера, мчавшегося на джипе Land Rover Freelander с британскими номерными знаками, ловили три экипажа патрульной полиции и задержали на 62-м километре автодороги Р-70.

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