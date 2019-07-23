- 09:08 Грозы, град и шквалы: каким областям не повезет с погодой 23 июля
- 09:01 Воевал на стороне боевиков «ДНР»: в Чехии будут судить белорусского наемника
- 09:01 Вырубка лесов или белорусский карьер: почему пересыхают Шацкие озера
- 08:39 В ход пошло оружие: российские военные устроили новую провокацию в небе
- 08:07 Под Киевом пьяный водитель с ребенком в машине устроил гонки с полицией
- 08:00 Графика и геометрический узор: известный мастер назвала летние тренды татуировок
- 07:43 Вокруг света за 280 дней: путешественник Артмеий Сурин установил три рекорда
- 07:35 Календарь матчей чемпионата и Кубка Украины по футболу, еврокубков и поединков сборной
- 07:31 Новые тренды в летнем маникюре: идеи дизайна для офиса, отдыха, свадьбы и занятий спортом
- 07:28 От «смертельной болезни» избавил психиатр: в чем опасность «лечения» по интернету
- 07:26 ЦИК обработала почти 93% протоколов: в списке партий-победителей произошли изменения
- 06:55 Исчез «общак» с миллиардами евро: названа возможная причина ареста Шишкана
Под Киевом пьяный водитель с ребенком в машине устроил гонки с полицией (видео)
В Киевской области нетрезвый водитель, в салоне авто которого была женщина и 4-х летний ребенок, 22 июля убегал от патрульных на большой скорости. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Борисполя в Facebook.
«Во время патрулирования автодороги Киев-Харьков-Довжанский инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen Bora, который систематически нарушал ПДД. Патрульные подали знак водителю остановиться, однако он проигнорировал и прибавил скорость. Патрульные начали догонять автомобиль и продолжали подавали требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя», — говорится в сообщении.
Нарушитель же продолжал движение на большой скорости и неоднократно создавал аварийную ситуацию. В ходе преследования инспекторы пытались блокировать авто, но во избежание дорожно-транспортного происшествия были вынуждены въехать в большое количество ям, в результате чего служебный автомобиль получил незначительные повреждения, и не мог продолжать движения.
«Однако инспекторов это не остановило и они продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных. Вскоре патрульным удалось догнать нарушителя и он оказался с признаками сильного алкогольного опьянения. 32-летний мужчина оказал сопротивление, ругался нецензурной бранью, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы применили наручники. Пройти освидетельствование мужчина отказался. Единственный кто поддерживал патрульных — 4-летний мальчик», — сообщили в полиции.
Когда патрульные приступили к оформлению административных материалов водитель сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Реакция инспекторов была мгновенной. Они сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя.
Как писали «ФАКТЫ», ночью 23 июня полиция с погоней задержала в черноморском поселке Затока крепко «принявшего на грудь» командира понтонно-мостового батальона, базирующегося в Белгород-Днестровском майора Вооруженных сил Украины Сергея Ш. Офицера, мчавшегося на джипе Land Rover Freelander с британскими номерными знаками, ловили три экипажа патрульной полиции и задержали на 62-м километре автодороги Р-70.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!