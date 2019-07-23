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Мир

В ход пошло оружие: российские военные устроили новую провокацию в небе

8:39 23 июля 2019 133
Истребители
Инф. «ФАКТОВ»

ВВС Республики Корея вынуждены были стрелять из-за провокации со стороны российского военного самолета, который дважды нарушил воздушное пространство страны.

По утверждению южнокорейских военных, российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство страны над Восточным (Японским) морем у юго-восточных островов Докдо, пишет УНН.

Это беспрецедентный инцидент со стороны российского военного самолета, который нарушил воздушное пространство Южной Кореи, хотя случаи нарушения корейской зоны идентификации ПВО (KADIZ) происходили периодически.

Последний раз два российских военных самолета нарушили KADIZ 20 июня и оставались в зоне около получаса.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года истребители НАТО трижды поднимались в воздух из-за провокаций российских военных самолетов.

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