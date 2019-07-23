Взял за голову и начал топить: женщину пытались убить во время купания на киевском пляже

Происшествия

В Киеве в Днепровском районе произошло ЧП: на женщину, которая рано утром купалась в Днепре, напал незнакомый парень и начал ее топить. Женщина чудом осталась жива. А человек, который пытался ее убить, после этого бегал абсолютно голым в районе станции метро «Левобережная», пока его не задержала полиция.

Подробности этого жуткого случая «ФАКТАМ» рассказала пострадавшая Светлана Коптилина. Светлана говорит, что купается в этом месте (на Русановске под мостом через канал) каждое утро, причем круглый год. Приходит поплавать перед работой. В тот день, 19 июля, она в шесть часов утра на пляже была одна — за исключением рыбака, который сидел на противоположном берегу.

- Я проплыла свои 200 метров и уже возвращалась назад, когда увидела, как по дамбе бежит молодой человек в черной футболке и шортах, — рассказала «ФАКТАМ» Светлана Коптилина. — Он, не останавливаясь, с разбегу забежал в реку в одежде и кроссовках. И поплыл прямо ко мне. Это было очень странно. Во-первых, почему он не разделся? А во-вторых, зачем поплыл ко мне? Мне 60 лет, ему чуть больше двадцати. Зачем ему со мной знакомиться?

Он подплыл совсем близко и пристально на меня смотрел. Я, наоборот, старалась не встречаться с ним глазами. Но он не отплывал и продолжал молча на меня смотреть. Чтобы как-то разрядить эту неловкую ситуацию, я по-матерински сказала ему, что раздетым плавать комфортнее. Он тут же резко снял футболку и выбросил ее в реку. Это было очень странно. «Ну правда же, комфортнее?» — сказала я. Он продолжал пристально на меня смотреть. А потом тихо и спокойно сказал: «Не разговаривайте». И дотронулся до моего плеча. «Только этого не хватало» — подумала я, уже понимая, что это какой-то маньяк. Я сказала: «Пожалуйста, не надо меня трогать» — и отплыла в сторону. Он тут же подплыл (он очень быстро плавает), положил обе руки на мою голову и отпустил меня под воду. Он начал меня топить! Это было ужасно. Я пыталась с ним бороться, глотала воду и не могла вырваться. А он продолжал меня топить…

В какой-то момент он на мгновение меня отпустил. То ли сам устал, то ли соскользнули руки. Я всплыла, вдохнула воздух… Многие у меня потом спрашивали, почему не закричала. Я хотела, но не получилось. У меня был полный рот и полный нос воды, голос пропал. До сих пор ощущаю в носоглотке эту воду. Вынырнув, я начала жадно глотать воздух. Смогла только прошептать: «Не надо». Но он опять на меня набросился, опустил под воду и начал топить.

Не знаю, сколько он удерживал меня вод водой. Мне это время показалось вечностью. Ныряя, я обычно никогда не открываю глаза. А тут глаза были широко открыты, я впервые увидела, какая вода грязная и зеленая… Я продолжала бороться с убийцей, но у меня не получалось вырваться. Я глотала воду и с каждой секундой теряла силы. И только в последнее мгновение, уже теряя сознание, я под водой ушла в сторону от его рук.

Когда я это сделала, убийца, видимо, решил, что я утонула. Я сколько могла, еще оставалась под водой. Когда вынырнула, увидела, что он быстро уплывает на берег. Сначала сделала несколько гребков в ту же сторону, но вовремя остановилась. Подумала, что, если он сейчас обернется и увидит, что я жива, в два счета это исправит. Плавает он быстро, и я не смогу спастись. Поэтому я тихонько выползла на другой берег — в водоросли и тину. Еще порезала там палец об острый камень. Выползла на берег, отдышалась и, еле держась на ногах, подошла к рыбаку, который все видел. Поведение рыбака мне сначала показалось странным. Рассказывая о том, как меня пытались убить, я разрыдалась. А он, слушая меня, продолжал рыбачить… Когда на следующий день я снова к нему пришла, он объяснил, что недавно перенес инсульт, и у него бывает заторможенная реакция. Попросил меня не говорить быстро, чтобы он мог понять каждое слово. «Я видел, как тот парень быстро к вам подплыл и начал вас топить, — рассказал рыбак. — Я думал, это семейные разборки». Он дал свой телефон и сказал, что готов дать показания полиции.

Светлана обратилась в полицию в тот же день, когда произошло ЧП. Женщина признается, что сразу после пережитого никому не хотела об этом рассказывать. Обратиться в правоохранительные органы уговорил сын.

- А коллеги убедили написать пост в Facebook, — говорит Светлана. - В первую очередь для того, чтобы предупредить других людей о такой опасности. А в результате получилось, что люди, прочитавшие пост, помогли вычислить этого убийцу. Сразу несколько человек прислали мне фотографии парня, который в тот же день, 19 июля, абсолютно голым бегал в районе станции метро «Левобережная». Он ходил по дороге, подходил к автомобилям и, говорят, даже приставал к женщинам. Я узнала в нем человека, который пытался меня убить. Не сомневаюсь, что это он. К тому же рыбак рассказал, что он выбежал из воды уже будучи абсолютно голым. Футболку он снял еще при мне, а потом, видимо, избавился от шортов и кроссовок.

После произошедшего на пляже мужчина бегал голым в районе станции метро "Левобережная" и приставал к людям

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Оказалось, в тот же день его и задержали. Полиция остановила его за нарушение общественного порядка. А потом я написала заявление о попытке убийства. Предполагают, что этот человек псих. В полиции сказали, что его уже отвезли в психиатрическую больницу. На фотографии я его узнала, но все же надеюсь, что будет опознание. Хочу убедиться в том, что человек, который едва меня не убил, не разгуливает на свободе. Он действительно опасен. В полиции сказали, что, когда его задержали, он говорил на разных языках, а потом и рычал, и мычал… Если это действительно пациент психиатрической больницы, то не известно, сколько он находился на свободе и что успел натворить. Мне в Facebook уже прислали информацию о том, что 18 июля (то есть за день до случившегося со мной) на Русановском канале в воде нашли тело человека. Он утонул. Но что если с ним случилось то же, что и со мной, только он не смог в последний момент спастись?

В Днепровском райотделе полиции Киева «ФАКТАМ» подтвердили, что мужчина, который едва не утопил Светлану, действительно задержан. И это он в тот день, 19 июля, бегал голым в районе станции метро «Левобережная». Сейчас он проходит обследование в больнице.

- Уголовное производство открыто по статье «Покушение на убийство», — сообщили «ФАКТАМ» в Днепровском райотделе полиции Киева. — Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас задержанный проходит обследование в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Киеве «туалетный маньяк» нападал на женщин в известном гипермаркете. А в Виннице сумасшедший нападал на женщин прямо на улице и колол их иглой. Пострадавшие боялись, что их таким образом хотели заразить ВИЧ-инфекцией. Позже «маньяка с иглой» задержали.

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