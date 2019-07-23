Деньги

После парламентских выборов доллар и евро начали дешеветь: что будет с курсами валют дальше



Если неделя перед парламентскими выборами прошла на фоне роста американской и европейской валют, то с 22 июля начала вновь укрепляться гривня. С понедельника доллар подешевел на 17 копеек, а евро — на 23 копейки. Во вторник, 23 июля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,64 гривни за доллар и 28,75 гривни за евро.

«На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара к гривне еще показал рост, в других же сегментах валютного рынка доллар снизился на 0,2−0,6%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,76 грн до 25,82 грн (+ 0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,790−25,820 до 25,635−25,660 (- 0,6%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю упали с 25,72−26,00 до 25,65−25,94 (- 0,3% и — 0,2%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 1,1%.

Как и ожидалось, предварительные итоги подсчета голосов на досрочных выборах в Верховную Раду не принесли сюрпризов. Результаты в достаточной высокой степени совпадают с данными и экзит-полов, и более ранних соцопросов. Гривня отреагировала на эту информацию достаточно уверенно: доллар с пятницы, 19 июля, подешевел на межбанке и наличном рынке на 5−10 копеек.

В ближайшие дни мы ожидаем незначительного снижения доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,6 грн, а курс наличного доллара в банках может составить около 25,6−25,9 грн".

Напомним, Нацбанк анонсировал изъятие из обращения мелких монет номиналом в 1, 2 и 5 копеек, а также введение новой банкноты в одну тысячу гривен. При этом эксперты утверждают, что появление крупнейшей в отечественной денежной системе купюры не отразится на финансовой стабильности экономики.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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