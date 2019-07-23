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В Украине установили предельные тарифы на горячую воду и отопление: сколько платить за услуги

В преддверии парламентских выборов практически все политические силы старались поднять свой рейтинг на теме коммунальных тарифов, в частности стоимости тепла и горячей воды для населения. Не осталось в стороне и правительство. В конце июня Кабинет министров своим постановлением установил предельные значения тарифов на отопление и поставки горячей воды для населения. Что это такое и как оно будет работать? Давайте разбираться.

«Когда государство регулирует стоимость услуг или работ — это уже не рыночные отношения»

Постановлением предусмотрено, что для жителей городов областного значения и Киева тариф на поставку тепловой энергии для домов, оснащенных приборами учета, должен составлять не более 1400 грн за 1 Гкал (с НДС). Для домов без счетчиков тепла — 35,21 грн за 1 кв. м (с НДС). Тариф на поставку горячей воды при наличии работающих полотенцесушителей — 83,66 грн/1 куб. м, при отсутствии полотенцесушителей — 75,74 грн/1 куб. м (все — с учетом НДС).

Причем тарифы, устанавливаемые местными компаниями-поставщиками, могут быть ниже введенных показателей, но не могут их превышать. Если же нынешние тарифы выше, местным администрациям и советам поручено принять меры для их снижения до указанных значений до 1 сентября.

В правительстве аргументировали свое решение тем, что в стране наблюдается парадоксальная ситуация, когда цена на газ для всех регионов одинаковая, а стоимость тепла колеблется в разных городах от 1300 грн до 2300 грн за 1 Гкал. По расчетам правительственных чиновников, плата за услуги по отоплению должна уменьшиться по всей стране в среднем на 14%, а в некоторых областях — даже больше чем на 30%.

Весьма любопытно, что это постановление было принято не единогласно. Против такого решения голосовали вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр финансов Украины Оксана Маркарова, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. А первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов от голосования воздержался.

С одной стороны, людям такое решение Кабинета министров понравится, но, с другой стороны, не приведет ли это к финансовым проблемам поставщиков воды и отопления и, как следствие, к отключению людям данных услуг?

«Когда государство регулирует стоимость услуг или работ — это уже не рыночные отношения, — сообщил в комментарии „ФАКТАМ“ основатель компании Investment Development Property Игорь Черненко. — С другой стороны, снижение тарифов незначительное. Стоимость услуг по отоплению в прошлом сезоне была 1611,578, грн за 1 Гкал, а опустилась до 1400 грн. Возможно, это сигнал для теплоэнерго, что необходимо пересмотреть свои затраты и найти возможность для оптимизации», — считает эксперт.

«Изменения тарифов на теплоэнергию постоянно не успевают за ценами на топливо»

Однако, по мнению многих экспертов, вмешательство государства в тарифную политику поставщиков коммунальных услуг может иметь негативные последствия.

«Принятое Кабмином решение вызывает много вопросов, связанных с тем, кто, как и когда будет покрывать убытки теплокоммунэнерго в том случае, если эти предельные тарифы будут ниже экономически обоснованного уровня, — считает председатель правления биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха. — А это точно произойдет в большинстве теплокоммунэнерго при прогнозируемом росте стоимости природного газа в отопительный сезон.

Такие политические решения правительства могут быть расценены как вмешательство в сферу установления регулируемых тарифов на тепловую энергию, которая по законодательству Украины находится в компетенции органов местного самоуправления или Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

С одной стороны, такие правительственные решения не будут способствовать предсказуемости и улучшению инвестиционного климата в стране. С другой стороны, вопросы правительства о резком различии между тарифами на отопление в разных регионах при фиксированной цене на газ требуют ответа.

Эта ситуация, по нашему мнению, является одним из доказательств наличия нереформированной системы тарифообразования в жилищно-коммунальном хозяйстве страны и установления этих тарифов по принципу «затраты +» по сложной и зарегулированной процедуре.

Кроме указанных проблем, существует еще одна, связанная с тем, что изменения тарифов на тепловую энергию постоянно не успевают за ценами на топливо, прежде всего газа, которые существенно меняются практически каждый месяц. В результате предприятия теплокоммунэнерго все время работают с тарифом, не соответствующим их экономически обоснованным затратам, и обращаются к местным властям для компенсации из местных бюджетов этой «разницы между тарифами».

А есть альтернатива для решения проблемы, кроме установления предельных тарифов? По нашему мнению, тариф на тепловую энергию теплокоммунэнерго должен базироваться на тарифе для «модельных» котельных на соответствующем виде топлива. Поясним упрощенно на примере газовой котельной.

Модельный тариф такой котельной включает в себя несколько составляющих. Первая — газовая, около 80% общего тарифа, которая зависит только от стоимости голубого топлива и автоматически обновляется в общем тарифе каждый месяц при установлении новой цены на газ.

Эта составляющая легко считается по одной формуле, которая будет учитывать количество природного газа, затрачиваемое на одну Гкал тепла при определенной стоимости газа, устанавливаемой НКРЭКУ раз в месяц.

Вторая составляющая — операционная, около 20% общего модельного тарифа. Она включает в себя нормативные операционные расходы на персонал, ремонты и административные расходы. Устанавливается НКРЭКУ раз в год. Этот модельный тариф будет одинаковым для населения всей страны.

Кстати, от этого модельного тарифа, минус 10%, должны устанавливаться тарифы на тепло из альтернативных источников энергии. При таком подходе ежемесячные изменения стоимости газа автоматически будут попадать в тариф на тепловую энергию для населения.

Если же средств от такого модельного тарифа предприятиям тепрокоммунэнерго не будет хватать, они могут обращаться в органы местного самоуправления для утверждения дополнительного тарифа, покрывающего их особенности и неэффективность из местных бюджетов.

Кстати, подобный успешный подход к установлению тарифов на тепловую энергию на базе модельных котельных действует в Эстонии с 2014 года", — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что НАК «Нафтогаз» рассчитал новую цену на природный газ для населения, которая будет действовать в июле. В частности стоимость газа по сравнению с ценой в июне упала на 11,7%, до 4905,67 грн за тысячу кубометров, но без учета НДС и транспортных расходов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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