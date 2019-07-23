Индия отправила на Луну межпланетную станцию (видео)

Мир

В понедельник, 22 июля, Индия осуществила успешный запуск миссии на Луну. Она получила название «Чандраян-2». Старт состоялся на космодроме, который расположен на острове Шрихарикота в 11:13 по киевскому времени. Проект обошелся Индии в 145 миллионов долларов.

На Луну отправлена межпланетная станция с луноходом. Индийские специалисты намерены посадить ее у южного полюса спутника Земли. Эта часть Луны остается на сегодняшний день плохо изученной. И Индия может стать первой в истории державой, которой удастся разместить там станцию.

За стартом в прямом эфире наблюдали сотни миллионов жителей страны. Пока все идет строго по плану. Однако полет будет непростым и долгим. Ракета-носитель вывела «Чандраян-2» на орбиту Земли. Там станция будет находиться 23 дня. Затем переместиться на орбиту Луны. А историческая посадка намечена на 6−7 сентября.

Как объясняют в Индийской организации космических исследований, столь долгий полет к Луне объясняется тем, что у страны нет достаточной мощности ракет. Чтобы сэкономить топливо, индийские ученые решили использовать силу притяжения Земли для отправки аппарата к Луне. Это называется гравитационным маневром. Он используется для разгона межпланетных станций.

При посадке операторы, управляющие полетом, не смогут непосредственно контролировать этот крайне важный процесс. Поэтому посадка состоится, только если все системы сработают корректно. В противном случае посадочный модуль разобьется о лунную поверхность.

Впервые в истории Индии космической миссией руководят две женщины. Общее руководство осуществляет Мутхайа Ванита, а Риту Каридхал является директором миссии.

Если в сентябре все произойдет так, как запланировано, Индия станет четвертой страной в мире, которой удалось посадить космический аппарат на Луне. Ранее с этой задачей справились СССР, США и Китай.

Первая индийская миссия к Луне «Чандраян-1» была осуществлена в 2008 году. Она не подразумевала спуск аппарата на поверхность спутника Земли. Лунную поверхность изучали с помощью радаров.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент США Дональд Трамп 4 июля пообещал, что очень скоро на Марсе водрузят американский флаг.

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