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Пожар в детском лагере в России: количество жертв увеличилось
Число погибших при пожаре в лагере в Хабаровске увеличилось до четырех. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».
Директор лагеря в Холдоми Максим Кузнецов рассказал Telegram-каналу Mash о трагедии в Хабаровском крае.
«Мужчина говорит, что палатки закупили в 2018 году у компании из Питера — они имеют степень малой горючести. Лагерь организовали для форума „Амур“, там тоже располагались дети. С разрешениями тоже всё ок — лагерь открывали губернатор (перерезал ленточку и не жаловался) и глава местного ГУ МЧС РФ, у организаторов были все бумаги. На курорте разместили 25 больших палаток и 4 маленьких — на 450 человек. В июле прошла проверка МЧС, были учения по эвакуации в случае пожара», — говорится в сообщении канала.
Как писали «ФАКТЫ», под Хабаровском (Российская Федерация) возник пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми».
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