Шоу-бизнес

В украинский прокат выходят шесть новых фильмов. К удивлению, среди них нет ни одного американского. Поклонники французского кинематографа получили возможность увидеть Венсана Касселя в детективе «Видок: Император Парижа» и Када Мерада в комедии «Французский жиголо». Канадский кинематограф — редкий гость в наших кинотеатрах. А тут нам еще предлагают посмотреть новую работу известного режиссера Дени Аркана «Падение американской империи». Для похода в кино всей семьей подойдет немецкий мультфильм «Мой друг робот». Ценители танцевальных баттлов вряд ли устоят перед соблазном посмотреть китайский молодежный фильм «Шаг вперед: Год танцев». Израильская комедия «Натурал под прикрытием» затрагивает проблему сексуальных меньшинств.

«Видок: Император Парижа» (Франция, Mandarin Cinema, исторический детектив, приключения, бюджет — 24,7 миллиона долларов) 16+

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во Франции в XIX веке во времена правления императора Наполеона. Эжен Франсуа Видок был известен как ловкий преступник. Но однажды он согласился стать на сторону закона и очистить Париж от банд, убийц и маньяков. Как говорится, вора поймать может только вор. Видок уже не в первый раз появляется на экране. В 2001 году вышел фильм «Видок», в котором главную роль сыграл Жерар Депардье. Однако кассовые сборы — 13,2 миллиона долларов — оказались почти в два раза меньше расходов на съемки (21 миллион долларов). В этот раз сыщика играет другой известный французский актер — Венсан Кассель («Этот неловкий момент»). Главную женскую роль исполнила уроженка Бердянска, популярная актриса и модель Ольга Куриленко («Квант милосердия»). Снял фильм режиссер Жан-Франсуа Рише. Он уже работал с Касселем. Актер сыграл у него в фильмах «Враг государства» и «Этот неловкий момент».

«Французский жиголо» (Франция, Groupe TF1, комедия) 12+

«Французский жиголо» — редкий случай, когда французы решили снять ремейк американского фильма. Обычно бывает наоборот. В 2017 году в США в прокат вышла комедия «Как быть латинским любовником». Оливье Барру и Кад Мерад решили переснять ее на свой манер. Режиссер и актер начинали когда-то как комедийный дуэт. Вместе выступали на разных сценах, в кабаре и клубах. На сегодняшний день они сняли уже шесть фильмов. Мерад стал популярным киноактером, одним из ведущих во Франции. В этой комедии он играет стареющего жиголо, который решил вспомнить известные ему приемы обольщения, чтобы завоевать симпатии состоятельных женщин. В фильме также снялся еще один известный актер Тьерри Лермитт («Откройте, полиция!»).

«Шаг вперед: Год танцев» (Китай, Lionsgate, мюзикл, мелодрама, бюджет — 17 миллионов долларов) 12+

В 2006 году в мировой прокат вышел американский фильм «Шаг вперед», рассказывающий о молодых танцорах, которые пробивают себе дорогу в жизни. Успех был огромный. При затратах на съемки в размере 12 миллионов долларов, картина собрала 114,2 миллиона долларов! Главную роль исполнил ставший суперзвездой Ченнинг Татум. Критики объяснили это большой популярностью танцевальных телеконкурсов во всем мире вроде «Танцуют все» или «Танцы со звездами». Затем было снято еще пять фильмов. «Шаг вперед» стал узнаваемой кинофраншизой. Общие сборы от пяти фильмов составили 651 миллион долларов. И вот появился шестой фильм, только сняли его в Китае. Действие картины происходит в разных странах мира.

«Мой друг робот» (Германия — Бельгия, Fortis Film, анимационный фильм для семейного просмотра) 0+

Мультфильм снят по мотивам популярной детской книжки немецкого писателя Боя Лорнсена, вышедшей в 1967 году. Затем появился мультсериал для телевидения. Он пользовался большим успехом. Главный герой мультика — мальчик Тобби. У него есть друг — робот Робби. Вместе они создают чудо-автомобиль и отправляются на нем в путешествие. Премьера мультфильма в Германии и Бельгии состоялась в декабре 2016 года.

«Падение американской империи» (Канада, Cinemaginaire, криминальная комедия) 16+

Культовый канадский режиссер Дени Аркан, по его словам, снял продолжение своей нашумевшей кинодилогии «Нашествие варваров» и «Закат американской империи». Новый фильм связан с предыдущими преимущественно тематически, а не событиями или героями. Аркан рассказал журналистам, что его внимание привлек случай в Монреале, когда в одном из местных бутиков в 2010 году застрелили двух человек. Спустя четыре года за это преступление сели в тюрьму трое. Они были связаны с местной организованной преступностью. Режиссер признался, что, оттолкнувшись от этого криминального эпизода, решил представить себе, что может произойти с обычным человеком, когда он случайно найдет две сумки, набитые деньгами. Так и появился фильм «Падение американской империи». В Канаде он вышел в прокат в июне 2018 года и собрал 2,2 миллиона долларов.

«Натурал под прикрытием» (Израиль, United King Films, комедия) 12+

Фильм стал кинодебютом актрисы Галь Гадот, которая сыграла позже главную роль в картине «Чудо-женщина» и стала голливудской звездой первой величины. В Израиле фильм вышел еще в 2014 году. Сейчас права на международный прокат приобрела другая компания. Вот так эта ироничная спортивная комедия попала в украинские кинотеатры. Это история футболиста, который в силу определенных обстоятельств вынужден объявить себя гомосексуалистом, хотя он таковым не является.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

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