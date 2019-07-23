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Убийство в день выборов: бывший военный стал жертвой хулиганов, которые много лет держат в страхе весь город (фото, видео 18+)

В деле о резонансном убийстве в день выборов в Славутиче Киевской области появились новые детали. Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Славутиче трое мужчин избили четвертого, а затем один из нападавших полоснул жертву ножом, перерезав сонную артерию. «ФАКТАМ» удалось побеседовать на правах анонимности со свидетелем этого жуткого преступления.

— Юрия Булата убили представители местной банды братьев-армян Х. Их в городе многие боятся. Иной раз складывается такое впечатление, что у них и в полиции все схвачено, — рассказал «ФАКТАМ» один из свидетелей убийства, местный житель Борис. — Столько раз происходили нападения на людей просто так, по беспределу. Но ни самих братьев, ни их дружков никогда даже в «обезьянник» (изолятор временного содержания. — Авт.) не забирали.

У нас все знают, что Х. и их дружки связаны с наркотиками. Закладки делают. Молодежь возле них постоянно крутится, знает, что можно наркоту у них взять.

То что братья и их дружки частенько попадали в криминальную хронику, — это правда. Изобьют кого-то, их выпускают. Они снова на людей нападают. За одного парня вступился местный депутат горсовета Анатолий Гладченко. Вроде бы давил на полицию, чтобы те дело открыли на хулиганов. Так на него в 2015 году напали, ножом порезали, потом дважды в голову выстрелили из травматического пистолета. Депутат не оставил это просто так, написал заявление. Так

до сих пор суды идут.

Что касается инцидента с Юрой Булатом. Я его знаю хорошо. Он не журналист, как писали многие СМИ. Ему 31 год, бывший военный, майор. Был директором фирмы по переработке бумажных отходов. Боксом занимался. Физически очень развит. Буквально за несколько дней до трагедии хвастался мне, что купил квартиру в Киеве. У него была девушка. Не буду утверждать, но вроде дело к свадьбе шло.

В Славутич Юра приехал проголосовать на выборах. В тот день он с друзьями отдыхал в местном кафе, которое в народе называют «Стекляшкой». Это единственное кафе в нашем городе, которое работает в выходные до утра. Один из братьев Х. вместе с еще одним дружком сидели в машине возле кафе. Они там часто дежурят от нечего делать. Специально цепляются к посетителям, провоцируют их на драку, а потом избивают. Ни одно дело до суда так и не дошло. Так было и на этот раз.

Один из банды по имени Дима ходил по кафе и цеплялся к посетителям. Чем-то ему Юра не понравился. Он подошел к столику, за которым тот сидел, и начал его провоцировать. За шею его обнимал, говорил, давай выйдем. Тогда вмешалась охрана. Диму вывели из кафе. Он бегал по улице и телескопической дубинкой лупил по деревьям, асфальту.

Где-то примерно в 4:45 утра Юра засобирался. Но говорит: «Меня там на улице будут ждать. Что делать?» Друг, который был рядом, предложил: «Давай вызовем такси». В это время в «Стекляшке» оставалось четверо или пятеро посетителей. Дима и его дружки на улице у входа ждали Юру. Юра Булат вместе с товарищем направились к выходу. Друг на ходу набирал номер такси. Но едва они вышли, на Юру накинулись и начали избивать. Юра отбивался хорошо. Пару профессиональных ударов боксера он успел нанести. Тогда двое его схватили за руки, а третий достал нож и перерезал Юре сонную артерию. Это все произошло очень быстро. Один парень хотел разнять драку, но не успел…

Один из подозреваемых

В полиции Киевской области подтвердили, что в убийстве бывшего военного замешаны местные хулиганы, которых в Славутиче очень хорошо знают.

Один из подозреваемых

— Фамилий задержанных мы не называем. Но, действительно, в их адрес и раньше было много заявлений. Правда, эти заявления потерпевшие всякий раз, как правило, забирали. Не знаю, почему. Возможно, как-то договаривались, — рассказал «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович.

— Местные жители говорят, что братья Х. и их банда могут быть как-то связаны с полицией. Почему их на протяжении столь длительного времени ни разу не задержали?

— Их привлекали, как правило, по статье «Хулиганство» и «Нанесение легких телесных повреждений»: выбитый зуб, синяк… Нашим законодательством не предусмотрено содержание под стражей по таким статьям. В конечном итоге потерпевшие отказывались от претензий.

— А как же дело депутата горсовета Гладченко? В него стреляли. Это уже не просто мелкое хулиганство. Там суд уже 5 лет идет…

— Ну если идет суд, то это уже не к нам вопросы. Полиция тогда свое дело сделала.

— Но теперь-то уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство»? В отношении одного из троих?

— Нет. В отношении всех троих. Двое держали потерпевшего за руки. Один убивал. Они все участники убийства. В ходе следствия дело может быть переквалифицировано.

Подозреваемых защищает адвокат Олег Мороз. В Славутиче говорят, что он часто представляет интересы семьи Х.

— Скажу одним словом: беспредел, больше не могу, так как раскрою тактику защиты. То, что они задержаны незаконно, я докажу в течение не более 2 месяцев, а может и через 2 дня, если получится получить нужные доказательства. О потерпевшем подробные справки пока не наводил — знаю, что характеризуется он исключительно с позитивной стороны, хороший был парень. Все, не могу говорить, я сейчас в Славутиче, как раз захожу в здание полиции, — сказал журналистам одного из центральных телеканалов адвокат.

— На данный момент дело под свой контроль взяла победившая на выборах в Верховную Раду Ольга Василевская-Смаглюк. Она уже связалась с Князевым и Разумковым. Скорее всего, дело будет слушаться ближе к столице, так как в Славутиче всего лишь двое судей и не могут быть обеспечены все условия для рассмотрения подобного дела, — рассказал местным журналистам депутат горсовета Анатолий Гладченко, тот самый, на которого братья Х. покушались в 2015 году.

Перед заседанием суда, где будет избираться мера пресечения для подозреваемых, 22 июля собрались местные жители, которые скандировали: «Убийцы!».

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