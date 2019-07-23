Беременность Николь Кидман оказалась фейком

Шоу-бизнес

Сообщения о том, что звезда Голливуда Николь Кидман беременна, оказались фейком. Как уже писали «ФАКТЫ», несколько дней назад американский журнал Star разместил на обложке своего свежего номера фотографию 52-летней актрисы и ее мужа Кита Урбана. Громкий заголовок утверждал, что счастливые супруги ждут третьего ребенка.

Далее приводился подробный рассказ «надежного источника». Как подчеркивало издание, Николь сама сообщила радостную новость своим близким подругам. Якобы Star получил эту эксклюзивную информацию от кого-то из них. Утверждалось даже, что ребенок появится на свет к Рождеству.

Интернет-издание Gossip Cop, специализирующееся на проверке слухов о знаменитостях, решило выяснить правду. Официальный представитель Кидман с возмущением заявил: «Эта история в Star на 100 процентов не соответствует действительности!»

Как язвительно предполагает Gossip Cop, «надежным источником» был очевидно тот же человек, который два года назад рассказал Star о том, что Кидман и Урбан разводятся и делят 300 миллионов долларов.

Напомним, певец Кит Урбан — второй муж знаменитой актрисы. Они поженились 25 июня 2006 года в Сиднее. У супругов есть две дочери — старшая Санди Роуз родилась в 2008 году, младшая Фэйт Маргарет появилась на свет в 2010 году с помощью суррогатной матери.

Первым мужем Кидман был Том Круз. Они поженились в декабре 1990 года после совместных съемок в фильме «Дни грома». Какое-то время Николь не могла забеременеть, и Том решил взять на воспитание приемных детей. У них появились дочь Изабелла и сын Коннор. В феврале 2001 года супруги расстались. На развод подал Том. Он был оформлен в августе 2001 года. В настоящее время приемные дочь и сын практически не общаются с Кидман. Они стали сайентологами по примеру Круза.

Кстати, Star — далеко не первое «желтое» издание, которое объявляет Николь беременной. Осенью 2018 года «отличился» журнал In Touch. Одной Кидман ему показалось мало, и он сообщил, что ребенка ждет также и Джулия Робертс.

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