Борис Джонсон займет пост премьер-министра Великобритании

Мир

Во вторник, 23 июля, в Лондоне было объявлено имя нового лидера Консервативной партии. Шестинедельный марафон подошел к концу. Отставка Терезы Мэй открыла возможность для бывшего мэра Лондона и бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона возглавить не только правящую партию, но и правительство Соединенного Королевства.

Изначально на освободившийся пост претендовали 11 человек. К финишу пришли двое — Джонсон и действующий глава МИД Великобритании Джереми Хант. Однако Джонсон согласно опросам среди тори считался явным фаворитом.

Хант и Джонсон сидели рядом в зале в первом ряду. Сначала они вместе вошли туда под аплодисменты присутствующих. Затем на трибуну пригласили представителя комиссии, которая занималась подсчетом голосов. И она объявила имя нового партийного лидера — Борис Джонсон!

Джонсон автоматически становится новым премьер-министром Великобритании. Формально его кандидатуру должна теперь утвердить Елизавета II.

Победа Джонсона привела к отставке половины действующего кабинета министров. Те, кто ушел с занимаемых постов, не согласны с обещанием Бориса Джонсона завершить Brexit 31 октября и ни днем позже, даже если выход Британии из состава ЕС пройдет без соглашения.

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