Таисия Повалий анонсировала сольный концерт во Дворце «Украина» (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Таисия Повалий, выступающая в России и получающая там награды, удивила неожиданным заявлением. На своей странице в Instagram она анонсировала сольный концерт в государственном зале Дворец «Украина», где не выступала со времен Революции достоинства. Первый за последние годы сольный концерт Повалий будет посвящен ее 55-летнему юбилею. Билеты уже есть в продаже, их стоимость — от 390 до 2990 гривен.

«Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном „Дворце Украина“. Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела!», — написала Повалий под афишей своего концерта.

Как признавалась ранее певица, она не уезжала из страны. Как и раньше, жила в своем доме в Киеве, выезжая с концертами в Россию и другие страны. В столице она появлялась на сборных концертах, в частности прияла участие в новогоднем огоньке телеканала «Интер».

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