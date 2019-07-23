Политика

«Оппозиционная платформа — За життя»: кто прошел в Раду по спискам партии

Центризбиркому осталось подсчитать несколько процентов протоколов избирательных участков, чтобы подвести черту под досрочными парламентскими выборами. Но уже по предварительным итогам можно спрогнозировать состав будущих фракций Верховной Рады. Ранее «ФАКТЫ» опубликовали поименный список народных депутатов, которых по своему избирательному списку заведет «Слуга народа». А вот те, кто прошел в Раду в составе «Оппозиционной платформы — За життя». Голоса избирателей, отданные этой партии, позволяют ей рассчитывать на представительство численностью около 37 депутатов. В частности, по списку «оппоплатформы» в Раду проходят политики, которые работали и в предыдущем парламенте.

1. Юрий Бойко — народный депутат VIII созыва, экс-кандидат в президенты, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок». Ему 60 лет, живет в Киеве.

2. Вадим Рабинович — народный депутат VIII созыва, бывший владелец NewsOne, ведущий программы «Кто кому Рабинович?» на 112 канале. Оба канала находятся в сфере влияния кума Путина Медведчука. Рабиновичу 65 лет, он живет в Киеве.

3. Виктор Медведчук — глава движения «Украинский выбор», кум президента РФ Путина. Влияет на ряд украинских телеканалов, которыми владеет народный депутат Тарас Козак — СМИ называют его бизнес-партнером Медведчука. 7 августа Виктору Медведчуку исполнится 65 лет.

4. Наталия Королевская — народный депутат нескольких созывов парламента, бывший член фракции Партии регионов, а сейчас — «Оппоблока». Наталье 44 года, в парламенте она будет заседать вместе со своим мужем Юрием Солодом, который, по предварительным данным, лидирует в мажоритарном округе на Донбассе.

5. Сергей Левочкин — народный депутат и бывший глава администрации Виктора Януковича. Ему 47 лет, проживает в Киеве.

6. Василий Нимченко — народный депутат и соратник Медведчука по «Украинскому выбору».Бывший судья Верховного суда и Конституционного суда. Живет в Киеве, 68 лет.

7. Нестор Шуфрич — народный депутат нескольких созывов, 52 года, живет в Киеве.

8. Сергей Ларин — нардеп нескольких созывов, бывший замглавы администрации Виктора Януковича, 57 лет, проживает в Киеве.

9. Сергей Дунаев — народный депутат нескольких созывов, был мэром Лисичанска Луганской области, где и проживает сейчас, 45 лет.

10. Тарас Козак — народный депутат, владелец телеканалов 112, NewsOne, ZIK. Бизнес-партнер Медведчука. Живет на Львовщине, 47 лет.

11. Вадим Столар — временно не работающий бывший член Партии регионов, народный депутат VI созыва. 37 лет, проживает в Вышгороде под Киевом.

12. Юлий Иоффе — парламентарий нескольких созывов, бывший вице-премьер. Иоффе 78 лет, и, судя по всему, ему предстоит в новом парламенте произнести присягу от имени всех нардепов.

13. Михаил Папиев — народный депутат, 58 лет, живет в Киеве.

14. Игорь Абрамович — временно безработный 34-летний житель Киева.

15. Дмитрий Исаенко — доцент кафедры строительства и информационных технологий Института инновационного образования КНУБА, бывший замминистра регионального развития (2007−2015 гг.), 51 год, живет в Киеве.

16. Николай Скорык — народный депутат, бывший губернатор Одесской области (2013−2014 гг.), 46 лет, живет в Одессе.

17. Григорий Суркис — бизнесмен, бывший президент ФК «Динамо Киев», Федерации футбола Украины и экс-вице-президент УЕФА, президент общества «Украина — Китай», 4 сентября Суркису исполнится 70 лет, живет в Киеве.

18. Игорь Кисилев — временно безработный 34-летний житель Киева.

19. Юрий Загородний — проректор по международным вопросам и вопросам европейской интеграции Львовского мединститута, замглавы движения «Украинский выбор», 60 лет, проживает в Киеве.

20. Анатолий Бурмич — начальник отдела ассоциации ветеранов «Альфа» СБУ «Славяне», 57 лет, проживает в Киеве.

21. Юлия Левочкина — народный депутат и сестра Сергея Левочкина. В парламенте VIII созыва входила в состав украинской делегации в ПАСЕ, 42 года.

22. Александр Колтунович — научный сотрудник отдела земельных отношений и природопользования Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Национальной академии аграрных наук Украины, 31 год, живет в Луцке.

23. Григорий Мамка — партнер в адвокатском объединении «Мамка и Партнери», 44 года, Киев.

24. Владимир Кальцев — аналитик, ООО «Компания» Александр «, 53 года, живет в Запорожье.

25. Юрий Павленко — народный депутат нескольких созывов. Экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта, бывший глава Житомирской облгосадминистрации, экс-уполномоченный президента по правам детей, 44 года.

26. Наталия Приходько — временно не работает. Родилась в 1981 году, живет в столице.

27. Виктор Черный — директор ООО «Детективная охранная компания «Шторм». 51 год, живет в Киеве.

28. Виталий Борт — народный депутат предыдущих созывов, заместитель директора по экономике ООО «ДС ПРОМ ГРУП», 46 лет, Киев.

29. Михаил Макаренко — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Национального медицинского университета имени Богомольца, многолетний главврач 5-го киевского роддома, 69 лет, Киев.

30. Олег Волошин — начальник службы международного сотрудничества на телеканале 112. Бывший пресс-секретарь МИДа (2010−2013 гг.). 38 лет, живет в Киеве.

31. Татьяна Плачкова — адвокат. Родилась в 1983 году, живет в Киеве.

32. Александр Пузанов — советник председателя правления ОАО «Украинская страховая группа», бывший замглавы Киевской горадминистрации с 2010-го по 2014 год. Живет в Киеве, 42 года.

33. Суто Мамоян — замдиректора полтавского предприятия «Мяспром», 37 лет, живет в Макаровском районе Киевской области.

34. Илья Кива — глава всеукраинского профсоюза МВД Украины, 42 года, Киев.

35. Ренат Кузьмин — адвокат, бывший заместитель Генерального прокурора времен Виктора Януковича, 52 года, Киев.

36. Александр Качный — профессор кафедры публичного администрирования Межрегиональной академии управления персоналом, 50 лет, Ржищев Киевской области.

37. Антонина Славицкая — руководитель адвокатского бюро «Славицька і партнери», 31 год, Киев.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в новой Раде будет значительно больше женщин.

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