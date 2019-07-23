Политика

«Голос»: кто прошел по списку партии в Раду

Центризбирком подсчитал уже более 95 процентов голосов избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля. Среди политических сил, набравших больше пяти процентов, неофит нынешней избирательной гонки — партия «Голос» Святослава Вакарчука, которая может получить 17 мест в парламенте. В частности, шанс зайти в Раду с мандатами законодателей есть у следующих кандидатов списка «Голоса»:

1. Святослав Вакарчук — музыкант, лидер группы «Океан Эльзы», заслуженный артист Украины, кандидат физико-математических наук. 44 года. Живет в Киеве.

2. Юлия Клименко — вице-президент, советник ректора университета «Киевская школа экономики». Родилась в 1976 году. Живет в Киеве.

3. Кира Рудык — предприниматель, операционный директор Ring Ukraine — украинского подразделения международной IT-компании Ring, входит в топ-100 успешных женщин Украины. Родилась в 1985 году. Живет в Киеве.

4. Ярослав Железняк — предприниматель, руководитель отдела законотворческой работы «Голоса». Родился в 1989 году. Живет в Киеве.



5. Александра Устинова — предприниматель из Винницы. 33 года.

6. Олег Макаров — адвокат, партнер, руководитель юридического подразделения АО ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры». 54 года. Живет в Киеве.

7. Ярослав Юрчишин — предприниматель, магистр политологии, занимал пост исполнительного директора Transparency International Ukraine. 38 лет. Живет в Киеве.

8. Сергей Рахманин — журналист, заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели». Живет в Киеве. 50 лет.

9. Соломия Бобровская — исполнительный директор общественной организации «Украинская Основа», была советником губернатора Одесской области Саакашвили. Живет в Ровно. 29 лет.

10. Ольга Стефанишина — заместитель министра здравоохранения Украины. 36 лет. Живет в Киеве.

11. Владимир Цабаль — экономист, партнер McKinsey & Company. 34 года. Живет в Буче под Киевом.

12. Андрей Осадчук — временно не работающий житель Киева. 47 лет.

13. Роман Костенко — военнослужащий, Служба безопасности Украины. Живет в Киеве. 35 лет.

14. Роман Лозинский — менеджер МО «ПЛАСТ — НСОУ», ветеран, офицер «Альфы» СБУ, киборг-защитник Донецкого аэропорта с позывным Гром. Живет во Львове. 25 лет.

15. Инна Совсун — преподаватель кафедры публичного управления университета «Киевская школа экономики», экс-замминистра Минобразования. 35 лет. Живет в Киеве.

16. Леся Василенко — предприниматель, правозащитник, волонтер. 32 года. Живет в Киеве.

17. Рустем Умеров — руководитель БО «БФ» АСТЕМ Фаундейшн «. Живет в Киеве. 37 лет.

Ранее «ФАКТЫ» обнародовали списки кандидатов, которые проходят в парламент от «Слуги народа», «Оппозиционной платформы — «За життя», партии «Батьківщина» и «Европейской Солидарности».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter