Борис Джонсон выдвинул свой план действий "Чувак или умри!"

Мир

Во вторник, 23 июля, бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон был объявлен новым лидером Консервативной партии. Его избрали на этот пост 160 тысяч рядовых тори. Они приняли участие в партийном голосовании. Согласно британским демократическим традициям, лидер правящей партии автоматически становится премьер-министром. Так что Джонсон теперь возглавит правительство.

И произойдет это уже 24 июля. Сначала в этот день Тереза Мэй вручит королеве Елизавете II прошение об отставке. Безусловно Ее Величество удовлетворит эту просьбу. В тот же день королева встретится с Борисом Джонсоном и объявит его новым премьером. Она поручит ему сформировать новый кабинет.

В этом будет острая необходимость, так как несколько министров за последние два дня уже объявили об отставке. Они не хотят работать вместе с Джонсоном. И причина тут одна — подход нового лидера консерваторов к Brexit.

Но сначала давайте посмотрим, кто уже покинул кабинет министров. Подали в отставку министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, первый заместитель министра иностранных дел Алан Дункан. Скорее всего уйдет со своего поста и глава МИД Джереми Хант, который был соперником Джонсона в борьбе за кресло премьера.

Чем же не устраивает всех этих известных консерваторов их новый лидер? Борис Джонсон, выступая 23 июля после того, как его объявили новым лидером, провозгласил свою программу на ближайшее время. Он назвал ее коротко — DUDE. В переводе на русский язык это жаргонное словечко означает «Чувак». Остроумно, согласитесь. Британские СМИ тут же подхватили заявление Джонсона и превратили его в короткий хлесткий девиз нового премьера: «Dude or Die!». Перевод простой: «Чувак или умри!», то есть, или будь чуваком, или вали с поста!

На самом деле, DUDE- это аббревиатура, придуманная Джонсоном на ходу. Каждая из четырех букв означает один из четырех пунктов его программы. Вот они: осуществить Brexit, объединить страну, победить лидера лейбористов Джереми Корбина, зарядить Британию энергией.

Против трех последних пунктов никто из консерваторов не возражает. Более того, все тори с ними согласны. И только первый пункт вызывает неприятие и критику. Джонсон обещает, что осуществит выход Великобритании из состава Евросоюза 31 октября 2019 года и ни днем позже. Он всячески подчеркивает, что не намерен больше просить Брюссель об отсрочке. Джонсон уверен, что даже «развод» без какого-либо соглашения для британцев лучше, чем оставаться в составе ЕС или продолжать платить Брюсселю миллиарды евро, ожидая шанса на то, что руководство Евросоюза пересмотрит какие-то из пунктов договора, подписанного Терезой Мэй, но трижды отвергнутого британским парламентом.

Покинувшие правительство политики уверены в обратном. Они считают, что жесткий Brexit обернется крахом для британской экономики. По самым скромным подсчетам, такой вариант будет обходиться Британии примерно в 30 миллиардов евро убытков ежегодно!

Джонсон же надеется, что после выхода из состава ЕС ему удастся быстро заключить выгодные двусторонние торговые договоры с рядом ведущих стран мира, в первую очередь — с США. О таком договоре не раз говорил американский президент Дональд Трамп, который называет Джонсона своим другом.

Противники жесткого Brexit всерьез подумывают о том, чтобы обратиться к Елизавете II с просьбой вмешаться в политический процесс. Они намерены вынести на голосование в Палате общин (нижняя палата британского парламента) вопрос о «нижайшем обращении к Ее Величеству». Королева, как глава государства, может сама официально попросить руководство ЕС о предоставлении еще одной отсрочки по Brexit.

Формально Елизавета является сувереном, главой государства, и имеет полное право принимать политические решения. Но она этим правом никогда за все 67 лет своего пребывания на троне не пользовалась. Да и до нее в XX веке британский монарх вмешался в политику всего один раз. Это был дед Елизаветы Георг V, который в 1931 году в условиях тяжелого экономического и политического кризиса подтолкнул ведущие партии к созданию правительства национального единства.

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