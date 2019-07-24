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С поправкой на инфляцию: самым кассовым фильмом в истории является "Унесенные ветром"
Фильм «Мстители: Завершение» стал самым кассовым в истории мирового кинематографа. Выйдя на экраны в апреле нынешнего года, он уже собрал в мировом прокате 2 миллиарда 790 миллионов долларов. При этом показ картины в ряде стран продолжается. Так что это огромная сумма еще не окончательная.
«Мстители: Завершение» побил рекорд «Аватара», продержавшийся 10 лет. Фильм Джеймса Камерона собрал 2 миллиарда 788 миллионов долларов в прокате.
Однако все эти данные не учитывают инфляцию и цену на билеты в разные годы. Книга рекордов Гиннесса по-прежнему считает самым кассовым фильмом в истории легендарную картину «Унесенные ветром». Экранизация одноименного романа Маргарет Митчелл была снята в 1939 году. Фильм долго шел в кинотеатрах, пережил ряд реставраций и снова попадал в прокат. Без учета инфляции он собрал 393,4 миллиона долларов. Однако инфляционный фактор увеличивает эту сумму почти в 10 раз! Таким образом, «Унесенные ветром» заработали в общей сложности 3 миллиарда 728 миллионов долларов!
Первая десятка самых кассовых фильмов в истории с учетом инфляции совершенно отличается от рейтинга, который не принимает во внимание данный фактор. «ФАКТЫ» предлагают изучить список подлинных чемпионов мирового проката, проверенных временем.
- «Унесенные ветром» (1939) — 3 миллиарда 728 миллионов долларов
- «Аватар» (2009) — 3 миллиарда 273 миллиона долларов
- «Титаник» (1997) — 3 миллиарда 99 миллионов долларов
- «Звездные войны: Эпизод IV- Новая надежда» (1977) — 3 миллиарда 61 миллион долларов
- «Мстители: Завершение» (2019) — 2 миллиарда 790 миллионов долларов
- «Звуки музыки» (1965) — 2 миллиарда 564 миллиона долларов
- «Инопланетянин» (1982) — 2 миллиарда 503 миллиона долларов
- «Десять заповедей» (1956) — 2 миллиарда 370 миллионов долларов
- «Доктор Живаго» (1965) — 2 миллиарда 246 миллионов долларов
- «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) — 2 миллиарда 215 миллионов долларов
Индекс инфляции при проведении пересчета кассовых сборов фильмов взят не с потолка. Он основан на индексе потребительских цен, который ежегодно высчитывается экспертами Международного валютного фонда (МВФ). Отметим также, что при составлении рейтинга учитывались данные с 1915 года по сегодняшний день.
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