24 июля 2019

В этой небольшой, но необычайно красивой серии валенсийских фигурок, потрясающе тонко передающих колорит и цветовую гамму убранства юных красоток, как мне всегда казалось, не хватало ещё одной работы. Девушки, каким-то образом символизирующей любовь испанцев к кофе. Может быть, как раз вот это «каким-то образом» и стало главным препятствием на пути скульптора, их создававшего. Каким именно образом? С кофейной чашечкой в руке? Или вообще — с кофейником? Наверное, сложность в поиске ещё одного такого сюжета в конце концов и заставила его просто ограничиться серией из трёх работ…

Но это ведь только мои предположения. А на самом деле ничего подобного могло и не быть. Снова вспомнил об этом сегодня ещё и потому, что 24 июля во всем мире отмечается День рождения растворимого кофе. Люди постарше наверняка помнят появление в Советском Союзе этого напитка, тут же занявшего своё место в длинном списке дефицитных товаров. Растворимый кофе львовского производства можно было достать (!) только по большим праздникам, когда в гастрономах «выбрасывали» (!) в продажу мелкие партии дефицитов, за которыми выстраивались огромные очереди. И только те из советских людей, кому посчастливилось побывать в командировке в «загнивающих» странах капиталистического Запада, знали, что наш растворимый кофе не имеет практически ничего общего с таким же напитком настоящим…

Вообще-то первый растворимый кофе появился на полках западных магазинов ровно 110 лет назад благодаря изобретательности английского химика Дж. К. Вашингтона, жившего в Гватемале и бывшего заядлым почитателем кофе заварного. После серии успешных экспериментов ему удалось создать напиток, который фирма «Red E Coffee» начала поставлять для армии США в годы Первой Мировой войны. Однако столь сперва понравившийся солдатам горячий и бодрящий напиток имел не самое лучшее качество и вкус. И поэтому, как говорится, «не прижился».

И только через много лет специалисту швейцарской компании «Nestle» Максу Моргенталеру удалось создать по-настоящему растворимый и прекрасно сохраняющий свойства кофейных зёрен порошок, который, к тому же, ещё и мог долго храниться, не теряя качеств. День серийного производства первой популярной марки растворимого кофе «Nescafé» — 24 июля 1938 года — и стал днём рождения такого кофе, отмечаемым с тех пор во всем мире.

Этот кофе был обязательным в рационе американских солдат, участвовавших уже во Второй Мировой войне. Но и после войны многие из них не пожелали расставаться с полюбившимся напитком. И привычка пить качественный растворимый кофе быстро распространилась среди жителей не только Америки, но и многих европейских стран. Кстати, по данным ассоциации производителей кофе, самыми заядлыми «кофеманами» в мире являются бразильцы, скандинавы и немцы. Правда, соотношение заварного и растворимого кофе в этих странах по-прежнему колеблется в рамках 7 к 3. Понятное дело, на вкус и цвет товарищей нет…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…