Мир

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией привел новые доказательства того, что пропагандист Путина Владимир Соловьев, имея две виллы в Италии, является резидентом этой страны и платит налоги не в бюджет России, за которую он так рьяно агитирует в телеэфире, а в итальянский.

Информацию о наличии элитной недвижимости Соловьева в районе озера Комо и его обязательства перед властями итальянской коммуны приводит издание The Insider.

Навальный опубликовал отсканированную копию документа телеведущего Владимира Соловьева о праве на проживание в Италии. «Permesso di soggiorno» (вид на жительство) продлено и действует, а о его наличии известно российской миграционной службе.

The Insider пишет, что Соловьев соответствует всем критериям итальянского законодательства.

У него есть стабильный доход из источников, не связанных с наемной работой, в достаточно крупном размере (минимум, установленный законом на одного человека — примерно 31 тысяча евро в год).

Для получения этого ВНЖ соискатель должен представить итальянским иммиграционным властям доказательства наличия такого дохода. Наличие жилья в Италии также является обязательным условием (необходимым, но не достаточным), но это жилье по закону может быть и не в собственности, а в найме (аренде).

Требований о проживании в течение какого-то определенного периода закон не содержит, но нельзя покидать страну на период, равный или превышающий 6 месяцев подряд, в противном случае в продлении ВНЖ может быть отказано. То есть как минимум раз в полгода Соловьев должен появляться в Италии.

Если у человека есть регистрация по месту жительства, которая была действительна на протяжении как минимум 183 дней в году, он признается налоговым резидентом Италии, даже если физически находился на ее территории на протяжении меньшего периода времени.

Фонд Навального выяснил что Соловьев зарегистрирован в числе проживающих в Италии с января 2009 года. Все это время он является остался резидентом и платит налоги в бюджет этой страны.

«Конвенция между Россией и Италией об устранении двойного налогообложения устанавливает различный режим обложения разных видов доходов. Если следовать закону, Соловьев не мог заявить доходы от наемной работы в РФ — они не соответствуют критериям допустимости для данного типа ВНЖ. Скорее, это доход от владения бизнесом или доход от предприятия (в том числе ИП). В первом случае он должен декларировать доход в Италии и платить там разницу между налогом, уплаченным в РФ, и налогом, начисленным по итальянским ставкам (если разница положительная). Во втором случае доходы декларируются и облагаются только в РФ», -пишет издание.

Ранее Соловьев объяснил, что купил виллу в Италии для большой семьи из соображений экономии. Вывозить всю семью в арендованное жилье, по его словам, было бы лишком дорого, а в момент покупки виллы она стоила дешевле, чем недвижимость на Рублевском шоссе в Подмосковье.

Напомним, Соловьев — один из самых востребованных в Российской Федерации телевизионных пропагандистов. Он неоднократно интервьюировал Путина и прочих высокопоставленных персонажей. Соловьев ведет свои шоу эмоционально, убедительно, успешно выполняя поставленную Кремлем задачу: убедить миллионы зрителей в том, что Россия — великое государство, равных которому просто нет, а Запад — загнивает и бесится, потому что ничего с этой сверхдержавой сделать не может. С этой целью телеведущий всякий раз нагло и цинично перевирает, подтасовывает, передергивает факты и откровенно манипулирует аудиторией.

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