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Лунин поразил партнеров по «Реалу» своим мастерством (видео)
20-летний украинский вратарь Андрей Лунин готовится в составе «Реала» ко старту нового сезона. Мадридцы сейчас находятся в США, где принимают участие в Международном кубке чемпионов.
И пускай наш соотечественник пока не получил игрового времени в поединках с топ-командами Европы (напомним, «сливочные» в рамках турнира проиграли мюнхенской «Баварии», а также выиграли в серии пенальти у лондонского «Арсенала»), с вратарским мастерством у него все на довольно высоком уровне. Наглядно это продемонстрировать звездным партнерам уроженцу Краснограда, что в Харьковской области, удалось во время тренировки, когда Андрей поочередно в эффектных прыжках отбивает удары Иско, Карима Бензема, Марсело и других.
Отметим, что Лунин вероятнее всего не останется в «Реале» на предстоящий сезон, поскольку не хочет быть третьим вратарем в команде следом за бельгийцем Тибо Куртуа и костариканцем Кейлором Навасом. Украинца в своих рядах хотят видеть несколько испанских клубов — среди них «Леганес», в котором Андрей выступал в прошлом сезоне, «Бетис» и «Вальядолид».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «японский Месси» поразил одноклубников из «Реала» чудо-техникой владения мячом.
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