Популярный британский певец Гэри Барлоу не мыл голову 16 лет (фото)

Мир

Борьба за экологию в современном обществе является одной из наиболее актуальных проблем. Ученые давно бьют тревогу, призывая человечество отказаться от использования пластика в быту, сократить производство, которое является причиной глобального изменения климата, прекратить выращивать культуры, разрушающие почву. Экология стала камнем преткновения в отношениях между США и Евросоюзом после того, как американский президент Дональд Трамп отказался выполнять условия Парижского соглашения по климату.

Пока сильные мира сего ломают копья, пытаясь решить данную проблему, многие люди в разных странах стремятся внести свой, пусть небольшой вклад в защиту экологии. Оказывается, на Западе уже несколько лет существует течение, получившее название No poo. Люди отказываются от шампуней и других средств для мытья головы. Они используют исключительно воду и утверждают, что их волосы и кожа стали только лучше от этого! При этом не страдает экология, потому что в воду не попадают химические вещества, которые содержатся в моющих средствах.

Одним из первых, кто публично заявил о таком методе ухода за волосами, стал популярный британский певец Гэри Барлоу. Бывший участник супергруппы Take That еще в 2017 году заявил, что не мыл голову… 14 лет!

Гэри Барлоу

Придерживается он этого правила и сегодня. 48-летний певец утверждает, что испытывал дискомфорт только в первые две недели. После этого волосы приобрели естественный блеск и никаких проблем с запахом и другими неприятными последствиями у него не было.

Активист No poo Патрик Грэм из графства Глостершир заявляет, что отказался от шампуней еще 25 лет назад. Сейчас ему 60. «У меня были проблемы с перхотью. Я никак не мог избавиться от нее. Не помогали ни лечебные шампуни, ни широко рекламируемые специальные шампуни. В сердцах я перестал мыть голову. Первые две недели все стало еще хуже. Однако затем появилось ощущение чистоты волос. Они приобрели естественный блеск. Вскоре от перхоти не осталось и следа! И она не появляется у меня с тех пор. Нет неприятного запаха, мои волосы чистые», — утверждает британец.

С Грэмом согласен известный британский телеведущий и политический обозреватель Эндрю Марр. Недавно он заявил, что не моет голову с 2006 года и ему комфортно. «Хорошо мне, моему кошельку и природе. Теперь никто не страдает», — уверяет Марр.

Популярный блогер Кэйли Томас отказалась от шампуней в марте 2015 года. Она увидела пост 28-летней британки Милтон Кейнес, которая утверждала, что без мытья головы волосы очищаются сами. Кроме того, вы экономите не только электроэнергию, высушивая их каждый раз, но и собственное время. Томас решила проверить это и вскоре опубликовала восторженный отчет в своем блоге Blue jeans white tee («Голубые джинсы белый чай»). Кэйли заявила, что ее волосы стали не только чище, но и мягче и гуще. «При этом они легко расчесываются и держат форму», — добавила она. Был и еще один неожиданный эффект. У Томас исчезло раздражение кожи за ушами!

Однако дерматологи и парикмахеры считают, что такой метод ухода за волосами и кожей головы ошибочен. Полный отказ от шампуней в пользу простого ополаскивания водой не идет на пользу волосам. Волосы действительно выделяют масло, которое придает им естественный блеск. Но его излишки вода не убирает, также как она не убирает вредные бактерии и не очищает кожу головы от пота, который неизбежно появляется в жаркую погоду или в результате физических усилий. Известный британский дерматолог Анабель Кингсли говорит: «Представьте, что вы не умываетесь неделю или не моете подмышками. Представили? То же самое происходит и с вашим скальпом! Со временем он покроется грязью, появится неприятный запах, кожа и волосы станут жирными. А еще вы создадите идеальную среду для размножения множества вредных бактерий».

Кингсли настоятельно рекомендует мыть голову не реже одного раза в три дня. При этом, если вас тревожит экология, она предлагает использовать натуральные, индивидуально подобранные шампуни, выбор которых сегодня весьма широк.

Напомним, ранее киевский стилист по прическам Ольга Мачарова рассказала «ФАКТАМ», что мыть голову с шампунем нужно ежедневно, особенно в летнее время.

А голландский стилист по прическам Яни Бимстер, среди клиентов которого звезды спорта и шоу-бизнеса, считает, что уход за волосами начинается с хорошего шампуня, маски и кондиционера.

«ФАКТЫ» также писали об одесской Рапунцель Алене Кравченко, которая не стриглась уже 28 лет. Женщина сказала, что она за естественность в уходе за волосами, поэтому пользуется только натуральными средствами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter