Жесткий противник Кремля: кто такой новый премьер Британии Борис Джонсон (фото)

Мир

В среду, 24 июля, королева Елизавета II приняла отставку премьер-министра Терезы Мэй. После этого Ее Величество встретилась с новым лидером консерваторов Борисом Джонсоном и поручила ему сформировать новое правительство.

Днем ранее бывший мэр Лондона, экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон занял пост лидера тори. За него проголосовали две трети рядовых членов партии. Его соперником был действующий глава МИД Джереми Хант. Как сообщают британские СМИ, в новом кабинете Ханту прочат портфель министра обороны.

Серьезные перестановки в правительстве неизбежны. С Джонсоном не захотели работать несколько министров. В частности, сразу ушли в отставку министр юстиции Великобритании Дэвид Гок, министр финансов Филип Хаммонд, министр по делам бизнеса Грег Кларк, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, первый заместитель министра иностранных дел Алан Дункан.

Джонсон, выступая 23 июля, после того как его объявили новым лидером, провозгласил свою программу на ближайшее время. Он назвал ее коротко — DUDE. В переводе на русский язык это жаргонное словечко означает «Чувак». Остроумно, согласитесь. Британские СМИ тут же подхватили заявление Джонсона и превратили его в короткий хлесткий девиз нового премьера: «Dude or Die!». Перевод простой: «Чувак или умри!», то есть или будь чуваком, или вали с поста!

На самом деле DUDE — это аббревиатура, придуманная Джонсоном на ходу. Каждая из четырех букв означает один из четырех пунктов его программы. Вот они: осуществить Brexit, объединить страну, победить лидера лейбористов Джереми Корбина, зарядить Британию энергией.

Против трех последних пунктов никто из консерваторов не возражает. Более того, все тори с ними согласны. И только первый пункт вызывает неприятие и критику. Джонсон обещает, что Великобритания выйдет из состава Евросоюза 31 октября 2019 года и ни днем позже. Он всячески подчеркивает, что не намерен больше просить Брюссель об отсрочке. Джонсон уверен, что даже «развод» без какого-либо соглашения для британцев лучше, чем оставаться в составе ЕС или продолжать платить Брюсселю миллиарды евро, ожидая шанса на то, что руководство Евросоюза пересмотрит какие-то из пунктов договора, подписанного Терезой Мэй, но трижды отвергнутого британским парламентом.

Покинувшие правительство политики уверены в обратном. Они считают, что жесткий Brexit обернется крахом для британской экономики. По самым скромным подсчетам, такой вариант обойдется Британии примерно в 30 миллиардов евро убытков ежегодно!

Джонсон же надеется, что после выхода из состава ЕС ему удастся быстро заключить выгодные двусторонние торговые договоры с рядом ведущих стран мира, в первую очередь — с США. О таком договоре не раз говорил американский президент Дональд Трамп, который называет Джонсона своим другом.

Противники жесткого Brexit всерьез подумывают о том, чтобы обратиться к Елизавете II с просьбой вмешаться в политический процесс. Они намерены вынести на голосование в Палате общин (нижняя палата британского парламента) вопрос о «нижайшем обращении к Ее Величеству». Королева, как глава государства, может сама официально попросить руководство ЕС предоставить Британии еще одну отсрочку по Brexit.

Формально Елизавета является сувереном, главой государства, и имеет полное право принимать политические решения. Но она этим правом никогда, за все 67 лет своего пребывания на троне, не пользовалась. Да и до нее в XX веке британский монарх вмешался в политику всего один раз. Это был дед Елизаветы Георг V, который в 1931 году в условиях тяжелого экономического и политического кризиса подтолкнул ведущие партии к созданию правительства национального единства.

Кто же он — новый премьер Британии?

Александер Борис де Пфеффель Джонсон родился 14 июня 1964 года в Нью-Йорке. Его родители — англичане, хотя у семьи есть турецкие и русские корни. Со временем длинное имя сократилось до просто Борис. Отец мальчика, Стэнли Джонсон получил пост в одной из структур Евросоюза, и семья переехала в Брюссель. Мать Бориса, Шарлотта Джонсон была художницей. Брюссель действовал на нее отрицательно. Как утверждает младшая сестра Бориса, Рэйчел, мать часто пребывала в депрессии, и отец помещал ее в психиатрическую клинику. Воспитанием четверых детей (у Бориса кроме Рэйчел есть еще сестра и брат) занималась преимущественно гувернантка.

Как считают некоторые недруги Джонсона, проблемы с матерью заложили основу негативного отношения Бориса к Евросоюзу. Он является убежденным евроскептиком и критикует Брюссель на протяжении многих лет. Именно поэтому Джонсон яро поддерживает Brexit.

Борис получил блестящее образование. Сначала он учился в закрытом элитном Итонском колледже, который окончили многие известные британские политики. Затем изучал археологию в Оксфорде. Джонсон свободно владеет несколькими иностранными языками, в частности, французским и итальянским. Отлично подвешенный язык помог ему сделать карьеру журналиста после окончания университета. Борис работал во многих британских изданиях, включая газету The Times. Правда, уже тогда проявилась одна его не очень хорошая черта. Ради красного словца Джонсон порой готов выдавать свои выдумки за правду. Из The Times его уволили со скандалом, потому что в одной из своих статей Борис приписал профессору истории (между прочим, своему крестному отцу) выдуманную цитату.

В политику Джонсон пришел в 2001 году. Тогда его впервые избрали депутатом Палаты общин от графства Оксфордшир. В парламенте представлял Консервативную партию на протяжении последующих семи лет.

В 2004 году Борис вошел в теневое правительство консерваторов, получив портфель министра культуры. Однако любовная интрижка привела к скандалу — жена выставила Джонсона за дверь. А соратники по партии вежливо попросили его выйти из теневого кабинета.

Любовные похождения Джонсона — это отдельная история. Официально он был женат дважды. Первой женой Бориса стала его девушка по Оксфорду Аллегра Мостин-Оуэн. Они заключили брак в 1987 году. Спустя шесть лет Аллегра развелась с мужем, уличив его в измене. Спустя всего 12 дней после развода Джонсон женился на своей любовнице, журналистке Марине Уэллер. У них родилось четверо детей — две дочери и два сына.

И вот в 2004 году в идеальном семействе грянул первый скандал. Оказалось, что у Бориса есть любовница — журналистка Петронелла Уайатт. Их роман на тот момент продолжался четыре года. Марина выгнала мужа. Позже Петронелла призналась, что дважды беременела от Бориса. Один раз у нее произошел выкидыш. Во второй раз она сделала аборт.

Джонсон порвал с любовницей и был прощен. Но не сразу. Примирение с Мариной состоялось в 2008 году, когда Борис решил баллотироваться на пост мэра Лондона. Ему нужен был имидж идеального семьянина. Уэллер согласилась принять гулящего супруга назад.

Однако в 2009 году у Бориса родилась внебрачная дочь. Оказалось, что он завел новую любовницу. Ею стала искусствовед Хелен Макинтайр. Об их романе и ребенке стало известно в 2010 году. И снова Джонсон был вынужден собирать чемоданы. Однако жена и в этот раз простила его спустя некоторое время.

Проведя на посту мэра Лондона два срока, Борис стал министром иностранных дел в правительстве Терезы Мэй. Казалось, новая работа должна была сделать его осторожнее. Но этого не произошло. Стало известно о романе Джонсона с журналисткой Анной Фазакерли. Папарацци застукали министра, когда он выходил из лондонской квартиры Анны.

Кэрри Симондс

Очевидно, Марине Уэллер надоело прощать супруга. И даже его политическая карьера ее больше не волновала. Да и их дети уже выросли. Джонсон снова был изгнан из дома. С Фазакерли он расстался, но мириться с женой больше не пробовал. Вскоре после ссоры с Анной Борис завел новый роман. Теперь он живет с Кэрри Симондс.

Дом, который на днях приобрел Джонсон в Лондоне

В самый разгар борьбы за кресло премьер-министра по адресу, где проживала на тот момент Симондс, вызвали полицию. Это сделали соседи. Они услышали громкие женские крики. Полицейские вошли в квартиру и услышали историю ссоры между Кэрри и Борисом. Поводом для громкого выяснения отношений стало вино, которое Джонсон случайно пролил на любимый диван Симондс.

Интерьер дома

Дело в итоге закончилось примирением, но владелец квартиры предложил жильцам съехать. И вот теперь, 24 июля, стало известно, что Джонсон приобрел дом в старом викторианском стиле за 1,6 миллиона долларов. Жить в нем будет, очевидно, Кэрри, поскольку статус любовницы и даже подруги не позволяет ей поселиться в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10. Самого же Джонсона традиция обязывает жить там.

Новый премьер-министр Великобритании называет себя убежденным русофилом, апеллируя при этом к своим русским корням. Даже в разгар скандала вокруг отравления Сергея и Юлии Скрипалей Джонсон утверждал, что ответственность за это несут не россияне и не Россия, а Кремль. А это разные вещи, подчеркивал он. Настаивая на жестких санкциях против России, новый глава британского правительства надеется, что Лондон и Москва смогут все же наладить отношения, но произойдет это только после того, как Кремль изменит свою политику в Украине и Сирии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в гонке за кресло премьер-министра Великобритании остались четыре претендента. А британский министр обороны, велевший России «убраться и заткнуться», со скандалом отправлен в отставку.

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