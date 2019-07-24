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В Украине подорожало электричество для предприятий: как это отразится на ценах товаров и услуг

С 1 июля в Украине был запущен рынок электроэнергии. Новая модель предусматривает переход на свободную торговлю электричеством: цены должны регулироваться исключительно спросом и предложением. Никаких потрясений, которыми нас пугали некоторые эксперты, не произошло. Однако стоимость электроэнергии для небытовых потребителей все же выросла. Для бизнеса тариф увеличился на 20−30%. Для населения цена пока не изменилась. Однако, по мнению экономистов, подорожание энергии для бизнеса уже вскоре может спровоцировать рост цен на многие товары и услуги. В правительстве заявляют, что в ближайшее время тарифы будут пересмотрены, и уже в августе будут снижены. Но возникает вопрос: как правительство собирается вновь регулировать рыночные цены? О ситуации, сложившейся на отечественном энергетическом рынке, «ФАКТАМ» рассказал главный исполнительный директор энергетического провайдера ETG.UA Владимир Шведкий.

«Предприятия стоят перед выбором — продолжать работу, выводить свою продукцию на внешние и внутренние рынки или наращивать убытки»

— Почему после введения энергорынка стоимость электроэнергии для промышленности и бизнеса выросла на 20−30%?

— Само по себе введение нового рынка подразумевает рыночное ценообразование на электроэнергию как товар. Из четырех рынков, которые должны быть запущены, на сегодняшний день введен всего один — рынок «на сутки вперед». Он предполагает подачу заявок потребителями и их поставщиками, а также генерацией, то есть производителями электроэнергии. На стыке спроса и предложения определяется рыночная цена.

Ныне оператором рынка установлены верхний и нижний пороги. Средневзвешенная цена на рынке «на сутки вперед» составляет 1,61 грн. Фактически рынок «на сутки вперед» торгуется в этом же диапазоне, за исключением одного дня, когда произошло снижение цены на 15−20% за счет избыточного предложения и отсутствия спроса. Это была скорее техническая ошибка.

Основное подорожание электроэнергии произошло за счет выведения тарифов из структуры электроэнергии — как товара, который раньше поставлялся единым субъектом рынка ГП «Энергорынок», сверх цены. Соответственно, если сегодня рынок «на сутки вперед» определяет цену порядка 1,61 грн, то тарифы, которые введены с 1 июля, являются дополнительной нагрузкой к стоимости электроэнергии.

Первый и самый спорный тариф на сегодняшний день — это 34 копейки за кВт-час оператора системы передачи, который включает в себя:

* стоимость предыдущего тарифа (за передачу) за обслуживание и передачу сетей порядка 7 копеек за кВт-час;

* тариф за балансирование, потому что оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» отвечает за балансировку рынка и у него возникают обязательства по выкупу профицитной электроэнергии либо покрытию дефицитов; и в этом тарифе в том числе предусмотрены средства -порядка 5 копеек за кВт-час на такую функцию;

* тариф на дополнительные услуги (как системы коммерческого учета передачи);

* покрытие баланса по зеленой энергетике, которую тоже должен собирать оператор системы и потом финансировать гарантийного покупателя.

Эти тарифы достаточно спорные, потому что многие опции из перечня не предоставляются, поскольку операторы системы коммерческого учета не запущены и на сегодняшний день эти услуги не предоставляются. Но тариф введен в действие.

Основное подорожание, порядка 25%, произошло за счет введения этого тарифа сверх стоимости электроэнергии, который ранее был включен в цену.

Кроме того, новая модель рынка подразумевает под собой рынки балансирующие, когда фактические показания не сходятся с заявленными и эти отклонения в новой модели рынка имеют свою формулу ценообразования. В ближайшие 9 месяцев это до 15% роста цены. По истечении этого срока может быть рост цены до 300%. Поэтому однозначно, кроме тарифа оператора системы передачи (ОСП), по факту закрытия месяца промышленность получит еще дополнительно сверхзатраты на покрытие небалансов.

— Как это повышение тарифов для бизнеса повлияет на стоимость потребительских товаров, продовольствия и услуг?

— В структуре себестоимости энергоемких производств, таких как металлургия, переработка, химическая промышленность, сегодня энергоресурсы занимают от 25% до 50%, в зависимости от специфики. Прибыльность таких производств не превышает 10%. Соответственно, в случае повышения стоимости энергоресурсов такие предприятия становятся перед выбором: продолжать им работу, сохранять рабочие места, выводить свою продукцию на внешние и внутренние рынки или наращивать убытки.

Повышение цен на электроэнергию в первую очередь ударит по производителям, а те предприятия, которые имеют возможность выдержать такую стоимость, будут повышать цены на свою продукцию.

Средний и малый бизнес, пока не получит платежки за первый месяц, не ощутит на себе подорожание. И, наверное, только в ближайшие два-три месяца увидит повышение и будет пересматривать себестоимость производимой продукции. А вот крупные производства, промышленные предприятия, как я и говорил ранее, уже почувствовали это на себе и оказываются перед выбором: либо повышать стоимость до возможной продажной рыночной цены, либо закрывать производство.

«Когда откроется рынок и будет возможность определения рыночной цены, встанет вопрос, насколько население готово покупать электроэнергию по такой стоимости»

— В правительстве заявляют о необходимости снизить тарифы в августе. Насколько это реально? Может ли правительство оказывать влияние на формирование цен на рынке электроэнергии?

— Полномочия по повышению или снижению стоимости электроэнергии в новой модели рынка не предусмотрены — цена определяется рынком. Установлены верхние и нижние границы. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет полномочия увеличивать или уменьшать эти границы, но тогда это уже не будет рыночной позицией. Другое дело, что есть возможность перенести тариф ОСП в структуру производства, так как на сегодняшний день, согласно постановлению НКРЭКУ, данный тариф оплачивает поставщик либо покупатель, который присоединен напрямую к линиям НЭК «Укрэнерго».

Если вернуться на два месяца назад, то, например, тепловая генерация продавала свою производимую электроэнергию в среднем по цене от 1,30 грн до 1,40 грн в ГП «Энергорынок». Сегодня их цена реализации составляет 1,60 грн. То есть вопрос: как рынок и промышленность страны может оставаться в себестоимости производимой продукции, если мы даем дополнительную маржу порядка 20 копеек тепловой генерации и остальной генерации, которая продавала свою продукцию ранее по регулируемой цене?

Один из выходов, который видим мы, — это перенести уплату тарифа ОСП — 34 копейки — на генерацию и, возможно, до 10% увеличить верхний порог цены на рынке «на сутки вперед». Это позволит в общей структуре понизить стоимость еще на 10−15%. Все остальное, то есть намерения административно уменьшить тарифы, — это ручное регулирование, которое не приведет к нормальной работе в новой модели рынка.

— Какие прогнозы относительно дальнейшего изменения тарифов на электроэнергию для промышленности и бытовых потребителей?

— Как я уже сказал ранее, модель рынка подразумевает рыночное ценообразование на стыке спроса и предложения. Когда появляются дополнительные источники производства (генерация) либо импорта энергии, это может привести к снижению цены.



Сегодня объединенная энергосистема работает на грани с балансированием: 5 атомных блоков выведены из режима работы, поэтому говорить о понижении цены на электроэнергию для промышленных потребителей только за счет рыночных механизмов не приходится. Также не заработал балансирующий рынок, и мы не понимаем, какое повышение цены в платежках будут получать промышленные потребители.



То, что касается розничного рынка: согласно закону о рынке электроэнергии, розничный рынок запускается с 1 июля 2020 года. Вопрос в рыночном ценообразовании, конечно же, будет стоять остро, потому что на сегодня стоимость электроэнергии для населения является дотационной и по этой цене генерация, в частности «Энергоатом», передает поставщикам, энергосбытам, большую часть своей энергии по специальным обязательствам.

Когда откроется рынок и будет возможность определения рыночной цены, встанет вопрос, насколько наше население готово покупать электроэнергию по этим ценам. Нам, как независимому поставщику, хотелось бы иметь такую возможность — поставлять электроэнергию населению, — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что недавно Кабинет министров своим постановлением установил предельные значения тарифов на отопление и поставки горячей воды для населения. Однако, по мнению многих экспертов, вмешательство государства в тарифную политику поставщиков коммунальных услуг может иметь негативные последствия.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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