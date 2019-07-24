Политика

Богдан требует от Кабмина уволить Кличко: что происходит

В команде президента Зеленского не отказались от идеи разделения полномочий мэра столицы, которого прямым голосованием избирают киевляне, и главы Киевской городской администрации. На днях руководитель Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В документе за подписью Богдана говорится, что Кличко может быть уволен в связи с тем, что главы местных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по представлению Кабмина.

«Законом Украины» О местных государственных администрациях «определено, что председатели местных госадминистраций назначаются на срок полномочий президента, в случае избрания нового президента продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых», — сообщается в письме Богдана.

Соответствующий документ со ссылкой на собственный источник опубликовал в Facebook шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар.

«Как сообщают мои источники, глава Офиса президента Андрей Богдан отправил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Началось», — написал Сохар.

Напомним, 19 июля Виталию Кличко исполнилось 48 лет. «ФАКТЫ» тепло поздравили мэра столицы.

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