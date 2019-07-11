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Политика

Кличко предложил Зеленскому провести досрочные выборы мэра Киева

15:01 11 июля 2019 62
Кличко и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Мэр столицы Виталий Кличко настаивает на проведении досрочных выборов городского головы Киева. Так он отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского о разделении полномочий мэра столицы, которого прямым голосованием избирают киевляне, и главы Киевской городской администрации. Кличко считает, что подобное разделение приведет к тому, что Киев лишится местного самоуправления. Своими соображениями по поводу новшества Кличко поделился в соцсетях.

«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет», — сказал Кличко в видеоролике.

«Если так нужно иметь в столице „своего“ мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — добавил действующий мэр.

По его словам, подобными методами действовал беглый президент Янукович.

«Мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств», — отметил столичный градоначальник.

Кличко отметил, что подобного нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Киевский городской глава Виталий Кличко объявил борьбу Окружному админсуду Киева, который отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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