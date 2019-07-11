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Кличко предложил Зеленскому провести досрочные выборы мэра Киева
Мэр столицы Виталий Кличко настаивает на проведении досрочных выборов городского головы Киева. Так он отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского о разделении полномочий мэра столицы, которого прямым голосованием избирают киевляне, и главы Киевской городской администрации. Кличко считает, что подобное разделение приведет к тому, что Киев лишится местного самоуправления. Своими соображениями по поводу новшества Кличко поделился в соцсетях.
«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет», — сказал Кличко в видеоролике.
«Если так нужно иметь в столице „своего“ мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — добавил действующий мэр.
По его словам, подобными методами действовал беглый президент Янукович.
«Мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств», — отметил столичный градоначальник.
Кличко отметил, что подобного нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе.
Розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА позбавлять Київ місцевого самоврядування. Коли мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена людина, яку кияни не обирають і яка перед громадою не несе зобов"язань.До таких методів вдавався Янукович pic.twitter.com/cesUrpF8lW— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) July 11, 2019
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Киевский городской глава Виталий Кличко объявил борьбу Окружному админсуду Киева, который отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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