Кличко предложил Зеленскому провести досрочные выборы мэра Киева

Политика

Мэр столицы Виталий Кличко настаивает на проведении досрочных выборов городского головы Киева. Так он отреагировал на инициативу президента Владимира Зеленского о разделении полномочий мэра столицы, которого прямым голосованием избирают киевляне, и главы Киевской городской администрации. Кличко считает, что подобное разделение приведет к тому, что Киев лишится местного самоуправления. Своими соображениями по поводу новшества Кличко поделился в соцсетях.

«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет», — сказал Кличко в видеоролике.

«Если так нужно иметь в столице „своего“ мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», — добавил действующий мэр.

По его словам, подобными методами действовал беглый президент Янукович.

«Мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств», — отметил столичный градоначальник.

Кличко отметил, что подобного нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе.

Розділення повноважень обраного киянами мера і голови КМДА позбавлять Київ місцевого самоврядування. Коли мер виконуватиме декоративну функцію, а містом управлятиме призначена людина, яку кияни не обирають і яка перед громадою не несе зобов"язань.До таких методів вдавався Янукович pic.twitter.com/cesUrpF8lW — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) July 11, 2019

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Киевский городской глава Виталий Кличко объявил борьбу Окружному админсуду Киева, который отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.

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