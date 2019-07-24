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Непобедимый украинский боксер узнал имя будущего соперника
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов, не знающий горечи поражения на профессиональном ринге (5 побед, 3 из них — нокаутом, 1 ничья) проведет свой следующий бой 10 августа в Киеве.
Соперником нашего соотечественника станет 42-летний поляк Рафал Яцкевич, за плечами которого огромный опыт — за свою карьеру боксер провел 74 боя, в которых одержал 50 побед (22 из них — нокаутом) и потерпел 22 поражения (еще в двух поединках победитель не был определен). Соперник Митрофанова в боксе с 2001 года, за это время четырежды становился чемпионом Европейского боксерского союза (EBU).
Поединок состоится в рамках VIP Boxing Party, которая пройдет в столичном ночном клубе «Carribean Club». Также зрители смогут посмотреть на вечере бокса бои с участием 21-летнего обладателя титула WBC среди молодёжи в суперсреднем весе одессита Рамиля Гаджиева (8 побед, 5 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья), экс-претендента на титул чемпиона мира в среднем весе Хасана Байсангурова (17 побед, 7 из них — нокаутом, 1 поражение) и его старшего брата Хусейна Байсангурова (14 побед, 12 из них — нокаутом, 1 поражение), выступающего в первом среднем весе.
Как сообщали «ФАКТЫ», 31 августа в Лондоне на O2 Arena свой бой проведет украинец Василий Ломаченко, соперником которого станет британец Люк Кэмпбелл.
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