Изнасилование 9-летнего мальчика под Одессой: новые подробности преступления

Происшествия

Это жуткое преступление было совершено в Измаильском районе, на юге Одесской области. 63-летний мужчина изнасиловал 9-летнего мальчика. Родственникам, к которым приехал в гости, ребенок рассказал, что на него напал неизвестный. Те сразу же позвонили в полицию.

«Правоохранители немедленно выехали на место происшествия и выяснили, что преступление было совершено на местном пруду, когда ребенок рыбачил. Злоумышленник подкрался к мальчику сзади, закрыл рот ладонью и потащил в сторожевой домик, где изнасиловал», — рассказали в полиции.

За несколько часов личность подозреваемого установили. Им оказался 63-летний охранник пруда. Мужчину задержали в другом селе, по месту его проживания. Действия подозреваемого квалифицированы по статье «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан.

За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Случай с пожилым извращенцем произошел недавно в Одессе. Был задержан 64-летний мужчина, который подозревается в надругательстве над 13-летней. Девочка пришла за покупками в киоск, где пенсионер подрабатывал продавцом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о том, что на днях в Винницкой колонии № 1 был найден убитым подозреваемый в попытке изнасилования 7-летней девочки.



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