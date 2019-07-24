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Изнасилование 9-летнего мальчика под Одессой: новые подробности преступления
Это жуткое преступление было совершено в Измаильском районе, на юге Одесской области. 63-летний мужчина изнасиловал 9-летнего мальчика. Родственникам, к которым приехал в гости, ребенок рассказал, что на него напал неизвестный. Те сразу же позвонили в полицию.
«Правоохранители немедленно выехали на место происшествия и выяснили, что преступление было совершено на местном пруду, когда ребенок рыбачил. Злоумышленник подкрался к мальчику сзади, закрыл рот ладонью и потащил в сторожевой домик, где изнасиловал», — рассказали в полиции.
За несколько часов личность подозреваемого установили. Им оказался 63-летний охранник пруда. Мужчину задержали в другом селе, по месту его проживания. Действия подозреваемого квалифицированы по статье «Изнасилование» Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения он задержан.
За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Случай с пожилым извращенцем произошел недавно в Одессе. Был задержан 64-летний мужчина, который подозревается в надругательстве над 13-летней. Девочка пришла за покупками в киоск, где пенсионер подрабатывал продавцом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали также о том, что на днях в Винницкой колонии № 1 был найден убитым подозреваемый в попытке изнасилования 7-летней девочки.
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