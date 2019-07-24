Жара выше 40 градусов: в Европе фиксируют новые температурные рекорды

Мир

Во вторник, 23 июля, аномальная жара вернулась в Европу В Бордо (Франция) был зафиксирован новый температурный рекорд для этого региона — 41,2 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд был установлен здесь в 2003 году и составлял 40,7 градуса.

Синоптики предупреждают, что до конца июля очень жарко будет не только во Франции, но и в Германии, Бельгии и Нидерландах. Власти этих стран принимают меры по защите населения. Во многих городах спешно открываются бесплатные пункты с кондиционерами и вентиляторами, где можно передохнуть. Волонтеры раздают пожилым людям и детям питьевую воду. Европейцы еще хорошо помнят убийственное лето 2003 года, когда только во Франции жара стала причиной смерти почти 15 тысяч человек.

В ряде стран введен режим чрезвычайной ситуации. Правительство Бельгии распространило его на всю территорию. Испанские власти — на территорию Сарагосы. В Нидерландах режим также действует по всей стране.

Аномальная жара — 35 градусов — воцарилась и в Великобритании. Здесь тоже говорят о температурных рекордах и не только. На Британские острова обрушились грозы. Воздух наэлектризован до предела.

Во Франции компания энергетическая компания EDF предупредила, что будет вынуждена на несколько суток отключить два реактора на АЭС в департаменте Тарн и Гаронна.

В Португалии горят леса. Пострадали уже более 40 человек. Первые пожары были зафиксированы в субботу, 20 июля. На борьбу с огнем власти бросили более тысячи пожарных. Только на третьи сутки удалось остановить распространение пожаров. Их тушение продолжается до сих пор.

Напомним, что в июне Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозировала, что 2019 год окажется одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что месяц назад в Испании и Франции в результате аномальной жары погибли несколько человек.

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