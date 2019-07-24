Происшествия

Маршрутка с пассажирами перевернулась на трассе Полтава — Сумы: подробности и фото с места ЧП

24 июля около 5:45 на автотрассе Полтава — Сумы близ Диканьки Полтавской области попал в аварию пассажирский микроавтобус, следовавший из Полтавы в Миргород. В момент столкновения с автомобилем ВАЗ-2110 в бусе находилось пять пассажиров. Один из них, мужчина 1974 года рождения, с травмами доставлен в Диканьскую центральную районную больницу. Ранее на Закарпатье налоговик на джипе насмерть сбил дорожного рабочего.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Полтавской области, ДТП произошло через полчаса после отправки в рейс автобуса марки «Газель». По неустановленным пока причинам (свидетельства водителей диаметрально разнятся) на практически пустой трассе не смогли разминуться два транспортных средства. От удара маршрутка под управлением 40-летнего полтавчанина легла на бок, преградив путь другим участникам движения.

«Десятка» получила механические повреждения левой, водительской, стороны. 25 летний житель Житомирской области, находившийся за рулем, от медицинской помощи отказался.

Пока работники ГСЧС поднимали микроавтобус, автомобили на этом участке пустили в объезд.

Квалификация дорожного происшествия будет определена после установления медиками степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшим.

Напомним, 13 июня недалеко от этого места случилось смертельное ДТП, в котором пострадала семья Похиленко из Кременчуга, ехавшая на ВАЗ-21 099 в сторону Полтавы, а также 31-летний полтавский бизнесмен Алексей Сердюков, находившийся за рулем иномарки Toyota Corolla, и его пассажирка — местная журналистка и вокалистка группы #HashTag 33-летняя Елена Пашетних (Кузина). По заявлению Алексея Сердюкова, которое он сделал на своей странице в Facebook, завершить обгон впереди идущего транспорта ему помешало то, что у машины заклинило коробку передач, в результате чего она оказалась на полосе встречного движения.

39-летняя Светлана Похиленко получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла в больнице. В лечебные учреждения были доставлены и остальные участники ДТП. Меньше всех, благодаря подушке безопасности, пострадал виновник происшествия: он получил трещину таза и уже выписан из больницы. Его попутчица, мама двух детей, Елена Пашетних (Кузина) прооперирована и пока находится в отделении нейрохирургии Полтавской областной клинической больницы.

12-летнюю юную танцовщицу Соню Похиленко, которую в тот злосчастный день родители забрали из лагеря отдыха под Диканькой, врачи сложили буквально по кусочкам: у нее многочисленные переломы конечностей.

Ее отец тоже еще пока в тяжелом состоянии находится в 1-й городской больнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ровенской области пьяный водитель устроил страшное тройное ДТП. А возле популярного курорта в Турции перевернулся автобус с туристами: многие пассажиры получили ранения и травмы. Под Николаевом семья с четырьмя детьми перевернулась на «Запорожце»: мать с младенцем в реанимации.

Фото ГУНП в Полтавской области



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