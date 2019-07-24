В Киеве орудует «насильник с фотоаппаратом»: на этот раз жертвой стала 13-летняя девочка (фото)

Происшествия

Похоже, что в Киеве завелся маньяк. По крайней мере, как сообщил «ФАКТАМ» знающий ситуацию человек, за три недели неизвестный мужчина уже второй раз нападает на своих жертв в их собственных квартирах. Так, 2 июля в Киеве на улице Сальского он попытался изнасиловать девушку. Мужчина зашел следом за ней в подъезд. Когда девушка поднялась на свой этаж и начала открывать дверь квартиры, маньяк ворвался следом за ней, повалил на кровать и попытался сорвать одежду, после чего избил. Потом в какой-то момент он начал фотографировать свою жертву. Девушка была в квартире одна. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы что-то не спугнуло злоумышленника, который неожиданно в спешке покинул квартиру. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

И вот новый случай. На этот раз жертвой «насильника с фотоаппаратом» стала 13-летняя девочка. Это произошло на Оболони. «ФАКТАМ» известен точный адрес, но по этическим причинам мы его не разглашаем.

Все произошло точно так же, как и в первом случае. По словам нашего источника, неизвестный зашел следом за девочкой в подъезд и сел вместе с ней в лифт. Спросив у ребенка, на какой этаж она едет, специально отправил лифт этажом выше. Поэтому девочке пришлось спускаться по лестнице. Едва школьница открыла дверь, как маньяк ворвался следом за ней в квартиру. Там он начал бить и душить девочку. Потом заставил ее раздеться и начал фотографировать. А затем поспешно скрылся с места преступления.

— Девочка описала насильника, — сообщил источник «ФАКТОВ». — Молодой, высокий, с короткой бородкой. На этот раз камера наблюдения его не зафиксировала, но по описаниям он очень похож на того, кто попытался изнасиловать девушку в Шевченковском районе. Известны его приметы: на вид 25−30 лет. Рост — 185−190 см, волосы короткие, темные. Короткая борода (небритость). Был одет в темную футболку, возможно, с надписью красного цвета, джинсовые бриджи ниже колена, серые кроссовки с белыми полосками (типа «Адидас»).

«ФАКТЫ» сопоставили два случая попытки изнасилования. Примечательно, что оба раза злоумышленник с фотоаппаратом нападал во вторник с 15 до 16 часов. Учитывая тот факт, что маньяк не боялся заходить в чужие квартиры, где в это время могли находиться другие люди, похоже, он знал, что девушка или девочка будет в это время в квартире одна. А потому не исключено, что он следил за своими потенциальными жертвами и наводил о них справки.

Возможно, маньяк нападал на девушек и раньше. Так, в социальных сетях было выложено фото мужчины, похожего по описанию на «насильника с фотоаппаратом». Это также кадр с камеры наблюдения, но он датирован 25 апреля 2017 года. Кстати, два года назад это тоже был вторник.

В полиции отказались комментировать последний эпизод, ссылаясь на этические мотивы (жертва несовершеннолетняя) и тайну следствия.

Между тем в соцсетях появился фоторобот предполагаемого «насильника с фотоаппаратом», который был составлен по описаниям потерпевшей девочки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Одессой 63-летний сторож изнасиловал 9-летнего мальчика, приехавшего в гости к своим родственникам.

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