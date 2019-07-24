Умер известный украинский тренер по боксу, воспитавший олимпийского призера (фото)

Спорт

На 83-м году ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу, почетный работник физической культуры и спорта Украины Анатолий Коваленко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

«Скончался Анатолий Коваленко — лучший тренер Украины по боксу, подготовивший целую плеяду чемпионов! Светлая память! В наших сердцах он будет жить вечно!» — написал функционер.

Уроженец села Павловка, что в Донецкой области, начал тренерскую деятельность еще в 1970-х годах. К числу наиболее известных его учеников относятся чемпион Европы, четырехкратный чемпион СССР Александр Ткаченко, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Москве-1980 Виктор Мирошниченко, чемпион СССР Виктор Иванов, а также чемпион мира среди юниоров, чемпион СССР Дмитрий Елисеев. В общей сложности Анатолий Александрович подготовил двадцать мастеров спорта, в том числе четырех мастеров спорта международного класса и двоих заслуженных мастеров спорта.

Вместе с серебряным призером Олимпиады-80 Виктором Мирошниченко

Наставления чемпиону Европы Александру Ткаченко

Летом 2013 года переехал на свою историческую Родину в город Амвросиевка, что в Донецкой области, где продолжал на общественных началах передавать бесценный боксерский опыт молодому поколению.

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