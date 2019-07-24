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В Одессе водитель на Infiniti насмерть сбил подростка
В Киевском районе Одессы поздно вечером 23 июля произошло смертельное ДТП: водитель Infiniti сбил подростка. Как сообщили в управлении патрульной полиции, во вторник около 22:00 на улице Люстдорфская дорога, в районе дома 88а, иномарка Infinity наехала на 15-летнего пешехода. (Ранее сообщалось, что в Одессе «скорая» сбила мужчину на пешеходном переходе.)
«Предварительно установлено, что мальчик попал под колеса иномарки, когда переходил в неположенном месте дорогу с большим потоком движения», — уточнили в полиции.
Согласно результатам медицинской экспертизы, 34-летний водитель был трезвым.
Автомобиль забрали на спецплощадку. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. По данному факту начато уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения» УК Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на трассе Киев — Чоп в Мукачевском районе водитель Volkswagen Touareg сбил насмерть работника дорожной службы, который занимался ремонтом дороги.
А в Богодухове Харьковской области на днях в смертельном ДТП погибли 25-летний парень и мальчик, которому было четыре года.f
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